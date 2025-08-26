"Miers lai ir ar jums visiem!" – 2026. gada Pasaules miera dienas tēma
Silvija Krivteža - Vatikāns
Šī tēma aicina noraidīt vardarbības un kara loģiku, lai pieņemtu patiesu mieru, kas balstīts uz mīlestības un taisnīguma pamatiem. Tam jābūt neapbruņotam, tas ir, nebalstītam uz bailēm, draudiem vai ieročiem, un atbruņojošam, spējīgam atrisināt konfliktus, atvērt sirdis un radīt uzticību, empātiju un cerību. Nepietiek tikai aicināt uz mieru, tas jāievieš dzīvesveidā, kas noraida jebkādu vardarbības formu. Augšāmceltā Kristus sveiciens: "Miers jums!" (sal. Jņ 20,19) ir aicinājums, kas adresēts visiem – ticīgajiem, neticīgajiem, politiķiem un pilsoņiem - kopīgi veidot cilvēcisku un mierīgu nākotni, - lasām Cilvēka integrālās attīstības dikastērija izdotajā paziņojumā. Pasaules miera diena tiks atzīmēta 2026. gada 1. janvārī.