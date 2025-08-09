Meklēt

Kardināls Estanislao Estebans Karličs, Paranas pensionētais arhibīskaps 
Vatikāns

Miris kardināls Estanislao Estebans Karličs

Paranas arhidiecēze paziņoja par kardināla Estanislao Estebana Karliča nāvi. Šī gada februārī viņam palika 99 gadi. Maijā viņam tika veikta sirds operācija, pēc kuras pāvests Leons XIV sazinājās ar slimnieku, izskatot viņam atbalsta un mierinājuma vārdus.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Argentīnas Bīskapu konference publicējusi paziņojumu: "Paranas arhidiecēze informē par kardināla Estanislao Estebana Karliča aiziešanu mūžībā. Uzticēsim viņa dvēseli Rožukroņa Dievmātes aizbildniecībai. Lai mūžīgā gaisma atspīd viņam."

Paranas pensionētais arhibīskaps, kardināls Estanislao Estebana Karličs, horvātu imigrantu dēls, 2025. gada 7. februārī svinēja savu 99. dzimšanas dienu. Svinības notika Paranas benediktīniešu māsu klosterī.

Kardinālam Karličam bija ciešas un draudzīgas attiecības ar pašreizējo pāvestu. Kopš 2005. gada viņš bija svētā Augustīna ordeņa asociētais loceklis, kura ģenerālpriekšnieks toreiz bija tēvs Roberts Prevosts. Savu daudzo ceļojumu uz Romu laikā Karličs bieži apstājās Augustīniešu ģenerālkūrijā, kur viņam bija iespēja satikt nākamo pāvestu.

Šī gada 10. maijā kardināls Karličs tika ievietots slimnīcā sirdsdarbības mazspējas dēļ, un dažas dienas vēlāk viņam tika veikta operācija, lai implantētu elektrokardiostimulatoru. Pēc veiksmīgas ārstēšanas viņš tika izrakstīts un pārvests uz priestera namu "Jesús Buen Pastor", lai turpinātu atveseļošanos. Tajā pašā dienā pāvests Leons XIV piezvanīja kardinālam, izsakot mierinājuma vārdus. Lai gan tajā brīdī slimnieks nespēja runāt, taču viņu dziļi aizkustināja pāvesta žests.

 

09 augusts 2025, 11:04
