Pāvests Leons XIV pieprasa izbeigt karu Ukrainā
Silvija Krivteža – Vatikāns
Pāvests Leons XIV ar žurnālistiem tikās 13. augusta pēcpusdienā Kastelgandolfo. Uz jautājumu, ko sagaida no ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās, kas paredzēta 15. augustā – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, Romas bīskaps atbildēja, ka ir jācenšas "panākt pamieru un pārtraukt karadarbību, kas prasījusi tik daudz upuru. Redzēsim, vai viņi spēs vienoties. Mums vienmēr jācenšas risināt problēmas dialoga ceļā, izmantojot diplomātiskos līdzekļus, nevis ieročus".
Jautāts, vai ir noraizējies par iespējamo Gazas iedzīvotāju deportāciju, pāvests atbildēja: "Jā, ļoti. Pēc iespējas ātrāk jāatrisina humānā krīze, jo tā vairs nevar turpināties. Mēs zinām par teroristu vardarbību, mēs aizlūdzam par tiem, kas ir gājuši bojā, par ķīlniekiem, kurus ir jāatbrīvo. Bet nedrīkstam aizmirst arī par tiem daudziem cilvēkiem, kuri mirst no bada".
Uz jautājumu, ko dara Vatikāns, lai apturētu pašlaik notiekošos konfliktus, Svētais tēvs atbildēja, ka "Apustuliskais Krēsls tos nevar apturēt... bet tas intensīvi strādā, izmantojot diplomātijas līdzekļus, lai atbalstītu nevardarbības meklējumus un stiprinātu miera sarunas dialoga ceļā".
Vispārējās audiences laikā Pāvila VI zālē, sveicot svētceļniekus no Polijas, pāvests Leons XIV vērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību valstīm, kuras skāruši konflikti un vardarbība. "Lūdziet Dievu, lai Viņš dāvā mieru visām tautām, kas piedzīvo kara traģēdiju", aicināja Svētais tēvs. Viņa aicinājuma iedvesmas avots bija svētais Maksimiliāns Marija Kolbe, poļu franciskānis, kurš gāja bojā Aušvicas koncentrācijas nometnē, upurējot savu dzīvību par ģimenes tēvu, kurš bija notiesāts uz nāvi bada bunkurā.
Savās brīvdienās Leons XIV piedalīsies arī vairākos publiskos pasākumos. Piektdien, 15. augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos plkst. 10 pāvests svinēs Euharistiju Svētā Toma no Villanova draudzes baznīcā Kastelgandolfo, bet plkst. 12 skaitīs lūgšanu "Kunga eņģelis" no Apustuliskās pils ieejas Brīvības laukumā (Piazza della Libertà).
Svētdien, 17. augustā, plkst. 9.30 pāvests Leons XIV svinēs Svēto Misi Albano Santa Maria della Rotonda baznīcā, kurā piedalīsies aptuveni simts nabadzīgo, kuriem palīdzību sniedz diecēzes Caritas. Plkst. 12 viņš skaitīs lūgšanu "Kunga eņģelis" Brīvības laukumā Kastelgandolfo. Noslēgumā Svētais tēvs pusdienos kopā ar Caritas aprūpē esošajiem trūcīgajiem. Pusdienu galds tiks klāts pāvesta Franciska izveidotajā "Laudato sì" dārzā, kas atrodas pāvestu vasaras rezidences teritorijā.