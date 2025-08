"Atbruņosim savas sirdis, lai atbruņotu pasauli" – jaunie itāļi lūdzas par mieru

"Mēs dzirdam aicinājumu būt Jēzus mācekļiem, miera veidotājiem mūsdienu pasaulē un vienmēr aizstāvēt dzīvību no tās sākuma līdz beigām," - jauno itāļu saietā sacīja kardināls Mateo Dzupi. Svētā Pētera laukumā atskanēja arī miera vēsts no Svētās Zemes. Jeruzalemes latīņu patriarhs kardināls Pjerbattista Picaballa aicināja jaunos kristiešus ienest cerības gaismu naida tumsā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ceturtdienas, 31. jūlija vakarā Svētā Pētera laukumā sapulcējās desmitiem tūkstošu jauno itāļu. Kultūras pasākums ar nosaukumu "Tu esi Pēteris" notika Jauniešu jubilejas ietvaros. Tas bija pārdomu brīdis par svētā Pētera dzīves liecību un ticību kā cerības ceļu. Tikšanās noslēdzās ar Vārda liturģiju, ko vadīja kardināls Mateo Dzupi, Boloņas arhibīskaps un Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs.

Mīlēt Baznīcu kā māti

Sprediķī kardināls Dzupi runāja par Baznīcu kā māti: skaistu un svētu, jo Dievs to mīl. "Šī mūsu māte, lielā Baznīca bez robežām, ir uzticēta mums, un mēs esam uzticēti viņai. Paņemsim viņu sev līdzi un mīlēsim viņu no visas sirds," aicināja itāļu kardināls. Viņš brīdināja par individuālisma kārdinājumu: "Centrā neesam mēs paši. Centrā vienmēr un tikai ir Kristus – mūsu cerība un miers," sacīja kardināls Dzupi.

Boloņas arhibīskaps nevairījās runāt arī par nežēlīgo realitāti. Viņš norādīja uz Baznīcu, kas stāv zem krusta – mūsu laikmeta krusta, ko uzcēluši cilvēki, kuri "ražo ieročus, lai nogalinātu un iznīcinātu to, kas dod dzīvību". "Mēs nedrīkstam pierast pie ciešanām (...) Kas nogalina bērnu, nogalina visu pasauli. Kur ir mīlestība, kas spēj dziedināt šo vardarbības neprātu?" - jautāja liturģijas vadītājs. "Kungs, sūti mani. Kungs, sūti mūs!", teica kardināls, aicinot jauniešus drosmīgi uzticēties Jēzum.

Dodot konkrētu cerību

Pirms Vārda liturģijas tika atskaņots video vēstījums no Jeruzalemes latīņu patriarha. Kardināls Pjerbatista Picaballa ir Gazas joslas kara drāmas, civiliedzīvotāju ciešanu un asaru liecinieks. Kardināls uzsvēra, ka sāpes nevar noliegt, bet mēs arī nevaram tajās palikt iesprostoti. Kardināls Picaballa aicināja jauniešus kļūt par "miera veidotājiem, kuri ir gatavi kopā ar augšāmcēlušos Kristu teikt: "Miers lai ir ar jums!""

Jeruzalemes latīņu patriarhs nevairījās parādīt Gazas sarežģīto realitāti. "Šajā neiedomājamajā naida un neuzticības jūrā ir cilvēki, kas joprojām tic citiem un vēlas kaut ko darīt citu labā," viņš atzīmēja. Picaballa norādīja, ka Svētās Zemes nākotne ir atkarīga no mums visiem. "Neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē, mēs visi paliksim šeit. Mums jāatrod veids, kā sākt no jauna," piebilda kardināls Picaballa.

Viņš arī izteica pateicību Itālijas jauniešiem un Baznīcai. "Paldies par jūsu tuvību – ļoti konkrētu un taustāmu. Mēs jūs gaidām. Lai šis karš pēc iespējas ātrāk beigtos, lai mēs atkal varētu satikties un apskauties Jeruzalemē," sacīja kardināls Picaballa.

Liecības, lūgšana un mūzika

Jauno itāļu tikšanās Vatikānā bija arī mūzikas skaņu un ticības liecību pilna. Svētceļnieki no dažādām Itālijas pilsētām piedalījās meditatīvā priekšnesumā par svēto Pēteri, ko lasīja Džordžo Pasoti Akvilas konservatorijas simfoniskā orķestra pavadībā. Liecības sniedza Dons Antonio Lofredo, bijušais Neapoles Rione Sanità draudzes prāvests un Nikolo Govoni, organizācijas "Still I Rise" dibinātājs, kas atbalsta bēgļu bērnu izglītību. Vakars noslēdzās ar kopīgu ticības apliecināšanu – cerības zīmi, ka jaunieši iebilst pret vardarbību un vēlas veidot pasauli, kas balstīta uz Evaņģēliju, mieru un brālību.