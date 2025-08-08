Pāvests izsaka līdzjūtību saistībā ar helikoptera avāriju Ganā
Ganas Republikā ceturtdien notika militārā helikoptera avārija, kurā gāja bojā astoņi cilvēki, tostarp aizsardzības un vides ministri. Svētais tēvs nosūtīja Ganas Bīskapu konferences priekšsēdētājam adresētu līdzjūtības telegrammu.
Silvija krivteža - Vatikāns
Telegrammu parakstīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins. "Pāvests Leons XIV izsaka visdziļāko līdzjūtību par ministru, valsts ierēdņu un visu to cilvēku nāvi, kuri gāja bojā militārā helikoptera avārijā. Uzticot viņu dvēseles Visvarenā Dieva žēlsirdībai un lūdzot par viņu ģimenēm, Svētais tēvs apliecina Ganas iedzīvotājiem savu garīgo tuvību šajā grūtajā laikā," teikts telegrammā.
Negadījums notika ceturtdienas, 7. augusta, rītā. Aizsardzības ministrs Edvards Omane Boamahs un Vides, zinātnes un tehnoloģiju ministrs Ibrahims Murtala Muhameds gāja bojā, kad helikopters, kurā viņi atradās, avarēja mežainā apvidū. Dzīvību zaudēja arī seši pasažieri un helikoptera apkalpe.
08 augusts 2025, 08:49