Andrea Tornielli: "preventīva" piedošana
Andrea Tornielli
"Patiesa piedošana negaida grēku nožēlu, bet vispirms piedāvā sevi kā bezmaksas dāvanu, pat pirms tā tiek saņemta." Ar šiem vārdiem pāvests Leons XIV komentēja Jāņa evaņģēlija fragmentu, kurā vēstīts par Jēzu, kurš piedāvā maizes kumosu Jūdasam, kas nodeva Viņu. Tā ir dievišķa loģika, tik tāla no cilvēciskās do ut des – es dodu, jo tu man dod – loģikas. Jēzus Kristus, – katehēzē skaidroja pāvests, nav neapzinīgs par notiekošo, bet tieši tādēļ, ka Viņš redz skaidri, labi zina, ka "citu cilvēku brīvību, pat ja viņi ir pazuduši ļaunumā, joprojām var sasniegt ar maiga žesta gaismu".
Cik ļoti mūsu dzīvei un mūsu attiecībām ir nepieciešama piedošana. Cik ļoti mūsu pasaulei ir nepieciešama piedošana, kas "nav vājums". Nāk prātā pravietiskie vārdi no 2002. gada Pasaules miera dienai veltītā vēstījuma, ko Jānis Pāvils II publicēja īsi pēc 11. septembra teroristu uzbrukumiem Amerikas Savienotajām Valstīm. Kamēr visi domāja par "preventīvu" karu, pēc milzīgā mēroga uzbrukuma pāvests teica: "Nav miera bez taisnīguma, nav taisnīguma bez piedošanas." "Cik daudzas reizes," sacīja pāvests Vojtila, "es pārdomāju jautājumu: kāds ir ceļš, kas ved uz tik barbariski pārkāptās morālās un sociālās kārtības pilnīgu atjaunošanu? Pārliecība, pie kuras esmu nonācis, pārdomājot Bībelē teikto, ir tāda, ka sagrauto kārtību var pilnībā atjaunot, ja taisnīgums un piedošana tiek apvienoti. Patiesa miera pīlāri ir taisnīgums un tā īpašā mīlestības forma ir piedošana." Ne tikai indivīdiem, bet arī "ģimenēm, grupām, valstīm un pašai starptautiskajai sabiedrībai ir jāatver sevi piedošanas žēlastībai, lai atjaunotu sarautās saites, stiprinātu attiecības, pārvarētu savstarpējas nosodīšanas situācijas un kārdinājumu izslēgt citus. Spēja piedot ir katra cilvēka un sabiedrības taisnīgākas nākotnes pamatā".
Tomēr, kā paskaidroja svētais Jānis Pāvils II, nespēja piedot, "īpaši, ja tā veicina konfliktu turpināšanos, rada ne tikai ciešanas, bet arī milzīgas izmaksas. Resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu bruņošanās sacensību. Tādējādi trūkst finanšu resursu, kas ir nepieciešami attīstībai un labkājībai, mieram un taisnīgumam. Cik daudz sāpju cilvēce cieš no nespējas samierināties, cik daudz kavēšanās tā pacieš no nespējas piedot! Miers ir attīstības nosacījums, bet patiess miers ir iespējams tikai ar piedošanu."
Pāvests Leons XIV katehēzi noslēdza, sakot, ka "bez piedošanas nekad nebūs miera!" Tāpēc Romas bīskaps aicināja visus labas gribas cilvēkus piektdien, 22. augustā gavēt un lūgties. Tā būs diena, kad mēs kopīgi lūgsimies, lai ar Vissvētākās Jaunavas Marijas, Miera Karalienes, aizbildniecību izlūgtu mieru un taisnīgumu pasaulei, ko nomoka kari un vardarbība. Izlūgtu mieru pasaulei, kurai tik ļoti nepieciešama piedošana.
Tulkoja Silvija Krivteža