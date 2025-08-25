Andrea Bočelli dziedās Borgo Laudato Sì atklāšanas ceremonijā
Silvija Krivteža - Vatikāns
Tas ir brīnišķīgs botāniskais un vēsturiskais mantojums. Dārzos, kas aizņem 35 hektārus un 20 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās platības, ir vairāk nekā trīs tūkstoši augu un koku, kā arī redzamas Romas imperatora Domiciāna villas drupas.
Borgo Laudato Sì atklāšanas ceremoniju vadīs pāvests Leons XIV, un tā paredzēta 5. septembrī plkst. 16.00. Šie dārzi, kas atvērti sabiedrībai, ir veltīti pāvesta Franciska enciklikā "Laudato Sì" ietvertās vīzijas īstenošanai. Šogad aprit desmit gadi kopš tās publicēšanas.
Borgo Laudato Sì atklāšanas ceremonijā Svētais tēvs vispirms veiks simbolisku svētceļojumu pa īpašumu, tiekoties ar darbiniekiem, līdzstrādniekiem, konsekrētajām personām, audzinātājiem, studentiem, vietējo kopienu locekļiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Pēc tam viņš vadīs Vārda liturģiju un dos savu apustulisko svētību, pateicoties Dievam par jauno Baznīcas misiju.
Atklāšanas ceremonijā piedalīsies Andrea Bočelli un viņa dēls Mateo, kuri sniegs īsu koncertu, kā arī Romas kūrijas, sabiedrisko institūciju pārstāvji un tie, kuri deva savu ieguldījumu Franciska vīzijas īstenošanā. Borgo Laudato Sì, kas atrodas pāvestu vasaras rezidences Kastelgandolfo teritorijā, projektēja pāvests Francisks, un 2023. gadā ieceres īstenošana tika uzticēta Augstākās izglītības centram. Tā uzdevums bija radīt modeli, kurā rūpes par radības un cilvēka cieņas, īpaši visneaizsargātāko, aizstāvēšana tiek ne tikai mācīta, bet, galvenais, izdzīvota, iesakņota Evaņģēlijā un atvērta visiem labas gribas cilvēkiem.
Borgo Laudato Sì ir integrētas ekoloģijas apmācības vieta, kur saplūst garīgums, izglītība un ilgtspējība, radot atvērtu un viesmīlīgu telpu formācijai, lūgšanām, pārdomām un dziļākai kopībai ar Dievu un radību.