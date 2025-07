Vatikāns: Dekrēts par Misi "pro custodia creationis"

«Lai Tevi, Kungs, slavē visi Tavi darbi; lai mēs mīlētu Tevi, lai Tevi mīlot mēs slavētu Tavus darbus». Ar šo citātu no svētā Augustīna «Atzīšanās» grāmatas sākas Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija izdotais dekrēts, kas nosaka kārtību, kādā tiks svinēta Svētā Mise par radības aizsardzību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Radīšanas noslēpums ir pestīšanas vēstures sākums," teikts dokumentā, kas datēts ar šā gada 8. jūniju un ko parakstījis Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija prefekts kardināls Artūrs Rošs. "Radīšana ir vainagojusies Kristū un no Kristus noslēpuma tā iegūst savu gaismu". Patiesi, parādot Savu labestību, "iesākumā Dievs radīja debesis un zemi" (Rad 1,1), jo jau no paša sākuma Viņš domāja par jaunās radības godību Jēzū Kristū.

Svētie Raksti, - lasām dokumenta tekstā, - mudina cilvēkus apcerēt pasaules radīšanas noslēpumu un pateikties Vissvētākajai Trīsvienībai par šo lielo mīlestības zīmi. Šodien aizvien skaidrāk redzam, ka radību nopietni apdraud paša cilvēka bezatbildīgā attieksme pret to un Dieva mantojuma ļaunprātīga izmantošana, ko Viņš ir uzticējis mūsu gādībai. Tieši tas pamudināja Svēto Krēslu pievienot Romas Misālei formulu Misei pro custodia creationis.

"Pasaule, kas nākusi no Dieva rokām, atgriežas pie Viņa pilnīgā un priecīgā pielūgsmē. Euharistiskajā Maizē "radības ir vērstas uz dievišķošanu, uz svēto kāzu mielastu, uz vienotību ar pašu Radītāju", vienā no Corpus Domini svētku sprediķiem teica pāvests Benedikts XVI, kura vārdi citēti pāvesta Franciska enciklikā "Laudato sì". Tādējādi Euharistija ir gaismas un motivācijas avots mūsu apņēmībai rūpēties par vidi. Tā mudina mūs būt par visas radības sargiem."

Pāvests Leons XIV ir apstiprinājis dekrētu, atļaujot izplatīt formulu Misei pro custodia creationis kopā ar atbilstošiem Svēto Rakstu lasījumiem. Pirmais lasījums ir fragments no ķēniņa Zālama Gudrības grāmatas (13,1-9) vai apustuļa Pāvila Vēstules kolosiešiem (1,15-20); atbildes dziedājums ir ņemts no 18. psalma, bet evaņģēlija lasījums no Mateja evaņģēlija sestās vai astotās nodaļas (6,24-34 vai 8,23-27).