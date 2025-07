Katoļu influenceru jubileja

28. un 29. jūlijā Vatikānā notiek digitālo misionāru un katoļu influenceru jeb ietekmētāju jubileja. Tā sākās ar tikšanos “Conciliazione” konferenču zālē. Svētceļniekus uzrunāja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kardināls norādīja, ka reāla tikšanās ar cilvēkiem, kuri parasti darbojas sociālajos medijos, ir bagātinoša pieredze. Viens no šo mediju mērķiem ir informācijas nodošana, bet tas, kas raksturo cilvēku un padara mūs patiesi dzīvus, ir spēja uzdot jautājumus. Šodien Baznīca, starp daudziem citiem jautājumiem, saskaras ar šādu jautājumu: kā nodot tālāk ticību digitālajā pasaulē? Kultūras pārmaiņas ir ietekmējušas laika uztveri, attiecību uztveri, piekļuvi informācijai, un šajā kontekstā Baznīca nevar palikt pasīva vai improvizēt.

“Runāt par digitālo misiju nenozīmē reducēt evaņģelizāciju uz tehnisko vai komunikatīvo aspektu, bet atzīt, ka digitālā realitāte ir daļa no pasaules, kurā arvien vairāk cilvēku domā, jūt, meklē un sazinās,” turpināja kardināls Parolins. “Jautājums nav tik daudz par populāra satura efektivitāti, cik par Baznīcas spēju liecināt par Dieva tuvumu vidē, kas var izrādīties bezpersoniska vai nemierīga, bieži vien piepildīta ar naidu, viltus ziņām un meliem”.

Nodarboties ar digitālo misiju nozīmē “padarīt par saviem to cilvēku tempus, rētas, jautājumus un meklējumus, kas raksturīgi tiem, kuri dzīvo šajā telpā”. Viens no Baznīcas vērtīgākajiem ieguldījumiem šajā ziņā varētu būt skatījums uz cilvēku savstarpējām attiecībām, kas izriet no ticības, ka mēs esam Svētās Trīsvienības attēls un templis. Kardināls Parolins sacīja: “Kristīgā ticība atgādina, ka katrs cilvēks ir persona, nevis profils, viņš ir svētā vēsture, nevis datu kopums”. Tāpēc digitālajai misijai vienmēr nepieciešams kristīgs stils, kas dod priekšroku reālām tikšanās reizēm, nevis vārdiem, kalpošanai, nevis individuālismam, pacietībai, nevis steigai, patiesībai, nevis patīkamajam.

Evaņģelizācija digitālajā pasaulē nav to cilvēku privilēģija, kuri pārzina tehnoloģijas: tā ir kopīga atbildība visiem, kas dzīvo šajā laikmetā un ir saņēmuši ticības dāvanu. Digitālajiem misionāriem ir uzticēts uzdevums “izgudrot jaunus digitālos rīkus, jaunas platformas, jaunus ekonomiskos modeļus”.

Uzrunas beigās kardināls Parolins citēja pāvestu Francisku, kurš vienā no Pasaules Jauniešu dienām nosauca Jaunavu Mariju par Dieva “ietekmētāju” (influenceri), jo viņai bija drosme atbildēt “jā”, uzticēties mīlestībai un Dieva apsolījumiem – vienīgajam spēkam, kas spēj atjaunot visu apkārtesošo.