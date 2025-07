Jauniešu jubilejas dalībnieki pievienosies 17 milj. svētceļnieku, kuri jau ir apmeklējuši Romu

Vatikāna preses birojs žurnālistus iepazīstināja ar gaidāmās Jauniešu jubilejas, Svētā gada gaidītākā notikuma, norises detalizētu programmu. Svinībās piedalīsies aptuveni miljons cilvēku no 146 valstīm, tostarp Latvijas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jaunieši no visas pasaules

Saskaņā ar Evaņģelizācijas dikastērija proprefekta arhibīskapa Rino Fizikellas teikto, Jubilejas svinībās piedalīsies jaunie svētceļnieki no 146-šām valstīm. Lielākā daļa no viņiem (68%) ieradīsies no Eiropas valstīm, aptuveni 80 tūkstoši no Itālijas. Saieta dalībnieku vidū būs arī jaunieši no valstīm, kurās notiek bruņoti konflikti, tostarp Ukrainas, Svētās Zemes, Irākas, Sīrijas un Dienvidsudānas. Jauniešu tikšanās būs iespēja kopīgi lūgties par mieru un apliecināt garīgo tuvību cietošajām tautām un ticīgo kopienām.

Saskaņā ar aplēsēm, pirmdien, 28. jūlijā, Romā ieradīsies aptuveni pusmiljons svētceļnieku. Viņus uzņems 370 draudzes, 400 skolas, daudzi klosteri, sporta centri un citas iestādes. Atšķirībā no Pasaules Jauniešu dienu svinībām, tikai aptuveni 500 no viņiem dzīvos ģimenēs. Vairāk nekā 25 000 jauniešu tiks izmitināti Romas izstāžu centrā "Fiera di Roma", kas pārveidots par jauniešu ciematu. Brokastis tiks nodrošinātas viņu naktsmītnēs, un dienas laikā viņi varēs doties uz vienu no vairāk nekā 3500 vietām, kur saņems maltītes atbilstoši reģistrācijas laikā izvēlētajai pabalstu paketei.

Starp Lisabonu un Seulu

Arhibīskaps Rino Fizikella uzsvēra, ka, lai gan Jauniešu jubileja nav tas pats kas Pasaules Jauniešu dienu svinības, tā tomēr veido svarīgu tiltu starp tikšanās reizēm Lisabonā un nākamo tikšanos Seulā 2027. gadā. Šīs nepārtrauktības zīme, ko pieminēja arī pāvests Francisks, būs 1500 korejiešu klātbūtne, kuri ieradīsies Romā, lai uzaicinātu savus vienaudžus uz nākamajām Pasaules Jauniešu dienu svinībām.

"Dialogi ar pilsētu", Jubilejas svinības, Tor Vergata

Otrdien, 29. jūlijā, sāksies "Dialogi ar pilsētu" - tikšanos sērija, kas norisināsies vairāk nekā 70 vietās visā pilsētā. Šādas tikšanās tika sagatavotas sadarbībā ar Bīskapu konferencēm, ekleziālām kustībām un kopienām, lai jaunieši varētu vairāk uzzināt par Katoliskās Baznīcas garīgumu, skaistumu un izaicinājumiem dažādās pasaules daļās.

Savukārt piektdiena, 1. augusts, būs Gandarīšanas diena – no plkst. 10.30 Circo Massimo laukumā 200 priesteri gaidīs jauniešus, mainoties ik pēc dažām stundām, lai uzklausītu jauno kristiešu grēksūdzes. Arhibīskaps Fizikella atgādināja, ka šis ir īpaši svarīgs brīdis, jo Jubilejas gada centrā ir Dieva piedošanas žēlastības pieredze un iespēja iegūt jubilejas atlaides.

Tor Vergata – 2000. gada Pasaules Jauniešu dienu svinību centrālajā norises vietā, kas ir atjaunota gaidāmajam saietam, sestdienas rītā sāks pulcēties jaunieši. Plkst. 17.30 sāksies muzikāls priekšnesums, kurā uzstāsies daudzi mūziķi un grupas, kas pazīstamas no Pasaules Jauniešus dienu svinībām, piemēram Mets Mahers, itāļu trio Il Volo, katoļu kopienas "Shalom" mūziķi un citi.

Lūgšana un dialogs ar Svēto tēvu

Pāvesta Leona XIV pirmā tikšanās ar jauniešiem notiks sestdien, 2. augustā, plkst. 20.30 Tor Vergata laukumā. Trīs jaunieši no Itālijas, ASV un Meksikas uzrunās Svēto tēvu, sniedzot savas liecības un uzdodot jautājumus, uz kuriem atbildes sniegs pāvests. Arhibīskaps Rino Fizikella paziņoja, ka jautājumi skars jaunajai paaudzei svarīgas tēmas: draudzību, nākotni un cerību.

Pēc vigīlijas pasākuma jaunieši nakti pavadīs attiecīgajos sektoros, kur nākamajā dienā, 3. augustā, plkst. 9.00 sāksies Svētā Mise, ko svinēs pāvests Leons XIV. Tā būs Jauniešu jubilejas svinību kulminācija.

Itālijas lielākais tehnoloģiskais projekts

Papildus ievērojamiem loģistikas ieguldījumiem drošībā, transportā un svētceļnieku uzņemšanā, Jauniešu jubilejas centrālie pasākumi ir arī lielākais tehnoloģiskais projekts Itālijas pasākumu rīkošanas vēsturē. Tiks uzstādīti 179 torņi ar lieliem ekrāniem un skaņas sistēmām, izmantojot 15 km elektrisko kabeļu un 20 km optisko šķiedru instalāciju. Par to preses konferencē runāja Romas mērs Romano Gualtieri. Viņš paskaidroja, ka svētceļniekiem būs pieejama arī pilsētas mobilā lietotne "Julia", ko darbina mākslīgais intelekts un kas pieejama 80 valodās.

Runājot par loģistiku un drošību, Romas pilsētas pārstāvis skaidroja, ka svētceļniekiem būs nodrošinātas 2660 dzeramā ūdens uzpildes vietas un 5 miljoni ūdens pudeļu, 10 veselības aprūpes punkti ar 43 neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām. Jauniešus pavadīs gandrīz 20 tūkstoši brīvprātīgo un dažādu dienestu darbinieki. Arī sabiedriskā transporta līdzekļi un to kursēšanas biežums pilsētā un Lacio apgabalā tiks ievērojami palielināts. Viss tīrīšanas un investīciju projektu komplekss ir izstrādāts nevis kā vienreizējs pasākums, bet gan kā atbalsts vides aizsardzībai.

Nav ziņojumu par apdraudējumiem

Romas prefekts Lamberto Džanīni atzīmēja, ka līdz šim nav ziņojumu par drošības apdraudējumiem Jauniešu jubilejas laikā. Tomēr svinību rakstura un plašā mēroga dēļ ir veikti ārkārtas piesardzības pasākumi. Papildus tūkstošiem drošības dienestu pārstāvju, tostarp no Polijas, Spānijas un Francijas, klātbūtnei, tie ietver arī dronu izmantošanas aizliegumu virs Tor Vergata un dalībnieku drošības pārbaudes. Iesaistītas ir arī aptuveni 70 vēstniecības un konsulārās pārstāvniecības visā Itālijā.

Konferencē arī paskaidrots, ka, lai gan vēl ir pāragri sniegt ticamas laika prognozes, meteoroloģiskās tendences liecina, ka svētdien, 3. augustā temperatūra Tor Vergata varētu sasniegt 34 grādus pēc Celsija. Un ar to ir jārēķinās. Jauniešu jubilejas dalībnieki pievienosies tiem 17 miljoniem svētceļnieku, kas Svētā gada laikā jau ir apmeklējuši Romu.