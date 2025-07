Interesanti fakti par pāvestu vasaras rezidenci Kastelgandolfo

Leons XIV ir sešpadsmitais pāvests, kas uzturas vietā, kas jau 17. gadsimta vidū tika izvēlēta par pāvestu vasaras rezidenci. Apustuliskā pils, ko Francisks apmeklēja trīs reizes, 2016. gadā tika atvērta apmeklētājiem. Muzeju komplekss paliks atvērts arī Leona XIV uzturēšanās laikā no 6. līdz 20. jūlijam un no 15. līdz 17. augustam.

Paolo Ondarca, Jānis Evertovskis - Vatikāns

Pirmais pāvests, kurš devās uz Kastelgandolfo, bija Urbāns VIII, dzimtajā vārdā Barberīni. Tas notika 1626. gada 10. maijā. Kopš tā laika līdz pat mūsdienām šī Lacio apgabala pilsētiņa Albano ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu.

Skats no Apustuliskās pils uz Albano ezeru

Uz Domiciāna villas drupām

Kastelgandolfo pāvestu vasaras rezidence atrodas uz imperatora Domiciāna (81–96) greznās romiešu villas Albanum Domitiani drupām, kas stiepās 14 kvadrātkilometru platībā līdz Albano ezeram. Viduslaikos uz drupām tika uzcelta pils, kas piederēja Dženovas Gandolfi ģimenei, bet 1596. gadā tā nonāca Savelli ģimenes īpašumā. Vēlāk, kad Savelli ģimene kļuva maksātnespējīga, pils tika atsavināta no tās īpašuma un 1604. gadā Kastelgandolfo tika iekļauta Svētā Krēsla īpašumos.

Apustuliskā pils

Pāvestu vasaras rezidences vēsture

Pēc pāvesta Barberīni vēlēšanās senais cietoksnis tika pārveidots par vasaras rezidenci: darbus uzticēja Karlo Maderno, bet gleznojumus — Simone Ladži. Gadsimtu gaitā pāvesti paplašināja un bagātināja rezidenci: Aleksandrs VII ar Bernīni palīdzību, Klements XIV iegādājoties blakus esošo Villa Cybo, un Pāvils V atjaunojot akveduktus. Ilgs pamestības periods, aptuveni 60 gadi, sākās pēc 1870. gada, kad beidzās Pāvesta valsts pastāvēšana.

Kastelgandolfo dārzi

Dārzi un Astronomijas Observatorija

Pateicoties 1929. gada Laterāna līgumiem, Kastelgandolfo atkal sāka pildīt savu funkciju, gada viskarstākajā sezonā uzņemot pāvestus. Tika veikti nozīmīgi restaurācijas darbi, izveidojot savienojumus starp trim parkiem: Giardino del Moro, Villa Cybo un Villa Barberini. 1934. gadā no Romas uz Kastelgandolfo tika pārcelta Vatikāna Astronomijas Observatorija, jo galvaspilsētā pietrūka tumsas, kas nepieciešama debess juma novērošanai.

Tā ir viena no vecākajām observatorijām pasaulē, kuras vēsture iesniedzas 16. gadsimtā, kad pāvests Gregors XIII uzticēja jezuītiem, kuru vidū bija izcili astronomi, fiziķi un matemātiķi, veikt 1582. gadā izdotā kalendāra reformu. Kopš tā laika Svētais Krēsls nav pārtraucis sniegt atbalstu astronomiskajiem pētījumiem.

Vatikāna Observatoriju nodibināja pāvests Leons XIII. Pēc viņa ierosmes tās ēka 1891. gadā tika uzcelta pakalnā aiz Svētā Pētera bazilikas. Tajā strādāja dažādu reliģisko ordeņu locekļi – barnabīti, augustīnieši, jezuīti. Tika sastādītas debesu joma fotogrāfiskās kartes, veikta zvaigžņu klasifikācija pēc to spektriem. Tomēr pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, līdz ar pastiprinātu elektrības izmantošanu, debesis virs Mūžīgās pilsētas kļuva pārāk apgaismotas, kas darīja neiespējamu vājāku zvaigžņu pētniecību. Tāpēc pāvests Pijs XI nolēma Observatoriju pārcelt uz savu vasaras rezidenci Kastelgandolfo. 1935. gadā vietā, kur senatnē atradās imperatora Domiciāna villa, tika uzcelta jaunā Vatikāna Observatorija ar trīs teleskopiem un laboratoriju spektroķīmiskajām analīzēm. Mūsdienās Vatikāna Observatorija regulāri rīko starptautiskas astronomijas speciālistu tikšanās, kā arī vasaras kursus ārzemju studentiem.

Vatikāna Observatorija

Leona XIV sagaidīšana

Pēdējais pāvests, kas uzturējās šajā Lacio apgabala pilsētiņā, bija Benedikts XVI, pirms viņš pārcēlās uz Mater Ecclesiae klosteri Vatikāna dārzos. Tagad, 6. jūlijā, Kastelgandolfo iedzīvotāji, kas gadsimtiem ilgi bija saistīti ar apustuļa Pētera pēcteci, atkal sagaidīja pāvestu. Leons XIV tur uzturēsies līdz 20. jūlijam un no 15. līdz 17. augustam. Kopš savas ievēlēšanas, kas notika 8. maijā, viņš jau divas reizes bija apmeklējis pilsētiņu: 29. maijā un 3. jūlijā.

Savukārt pāvests Francisks, kurš nekad tur neuzturējās, Kastelgandolfo apmeklēja trīs reizes. Pirmo reizi tas notika 2013. gada 23. martā, Benedikta XVI uzturēšanās laikā. Savukārt 2023. gada februārī tika pieņemts lēmums izveidot Laudato Si' dārzu.

Laudato Si' dārzs

Atvēršana apmeklētājiem

Muzeju kompleksa “sirds” ir Apustuliskā pils. Ieejas biļetes var iegādāties Apustuliskās pils biļešu kasē vai Vatikāna muzeju oficiālajā tīmekļa vietnē. Šīs biļetes dod piekļuvi krāšņajai galerijai pirmajā stāvā, kur atrodas visu pāvestu portreti no 1500. gada līdz mūsdienām, vai otrā stāva telpām, kurās norisinājās pāvestu ikdienas dzīve. Kādreiz šīs telpas – Konsistorija zāle, Palafrenieri zāle, Troņa zāle vai Šveiciešu zāle, guļamistaba, privātā kapela ar Čenstohovas Dievmātes svētgleznas kopiju, bibliotēka, kabinets – bija pieejamas tikai pāvestu vistuvākajiem līdzstrādniekiem.

Pils iekštelpas

Bērni, kas dzimuši pāvesta gultā

Muzeju komplekss piedāvā arī iespēju apmeklēt vēsturiskās kolekcijas un jaunās izstāžu telpas, kas atklātas 2024. gada februārī. Pašlaik biļetes cenā ir iekļautas trīs izstādes: „Bellini un Sodoma – Kristus ciešanas”, izstāde, kas veltīta Rafaēla Sancio gobelēnam „Svētā Stefana nomētāšana ar akmeņiem” un „Kastelgandolfo 1944”. Pēdējā ir veltīta laikam, kad rezidence, pateicoties tās ekstrateritoriālajam statusam, pēc pāvesta Pija XII (dzimtajā vārdā Eugēnijs Pačelli) gribas kļuva par atskaites punktu un drošu patvēruma vietu vairāk nekā 12 tūkstošiem apkārtnes iedzīvotāju, kuri bēga no bombardēšanas.

1944. gada 10. februārī veiktajā bombardēšanā gāja bojā vairāk nekā 500 cilvēki. Šo traģisko notikumu ēnā tomēr bija arī skaisti brīži. Runa ir par gadījumu ar aptuveni 40 bērniem, kuri piedzima pāvesta gultā: pirmie divi bija dvīņi, un viņus par godu pāvestam Pijam XII nosauca par Eugēniju Piju un Piju Eugēniju.

Apmeklējumi turpinās

Kastelgandolfo (ar dažām nelielām izmaiņām) tūristi varēs apmeklēt arī pāvesta Leona XIV uzturēšanās laikā. Izmaiņas attieksies galvenokārt uz svētdienām, kad notiks Angelus lūgšana, kas pulcēs ticīgos Brīvības laukumā. Interesenti var apmeklēt ne tikai Moro dārzu un Slepeno dārzu, bet arī īpašas telpas, kas parasti apmeklētājiem bija slēgtas un stāsta par pāvestu privāto dzīvi: no Urbāna VIII kapelas līdz Biljarda zālei vai Mūzikas zālei. Savukārt Vatikāna Observatorija pāvesta uzturēšanās laikā Kastelgandolfo apmeklētājiem būs slēgta.

Pils iekštelpas

Villa Barberīni – rezidence, kurā uzturēsies Leons XIV

Atšķirībā no saviem priekštečiem Leons XIV neuzturēsies Apustuliskajā pilī, bet Villa Barberini, kas ar savu plašo teritoriju līdz šim pildīja parka funkcijas. Sākotnēji tā bija neliela pils, ko 17. gadsimtā uzcēla Šipione Viskonti vietā, kas tolaik bija pazīstama kā “Mompecchio”. 1630. gadā to iegādājās Tadejs Barberīni, Urbāna VIII mazdēls, kurš paplašināja ēku un pārveidoja dārzu, papildinot to ar olīvu kokiem, augļu kokiem un dzīvžogiem.

Kastelgandolfo

Pēc Urbāna VIII nāves 1644. gadā darbi pie villas tika pārtraukti. Tās mantinieks Mafeo Barberīni turpināja dinastijas līniju, un viņa dēls Frančesko, kļūstot par kardinālu, 1706. gadā lika uzcelt jaunus vārtus, lai varētu iebraukt karietes. Pēc tam villa nonāca Kornēlijas Kostances Barberīni īpašumā, kura apprecējās ar Jūliju Cēzaru Saketi. Viņa esot pasūtījusi fresku, kas attēlo „Palestrīnas atslēgu nodošanu Tadejam Barberīni”.