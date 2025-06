Svētā Krēsla institūciju darbinieku Jubileja: Leons XIV vada procesiju

Pirmdien, 9. jūnijā, arī pāvests kļuva par svētceļnieku, tāpat kā daudzi ticīgie, kas visa šī gada garumā veic ceļu uz Svētā Pētera baziliku, Romā, lai izietu pa Svētajām durvīm. Šajā karstajā vasaras dienā savu Jubileju svinēja dažādās Svētā Krēsla institūcijās strādājošie darbinieki. Romas bīskaps vadīja viņu procesiju.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Svētā Krēsla darbinieku Jubileja iesākās ar meditāciju, ko Pāvila VI zālē, Vatikānā, klātesot Leonam XIV, nolasīja Vissvētākā Sakramenta Nemitīgās adorācijas kongregācijas māsa Marija Glorija Riva. Viņa atgādināja Jubilejas dziļāko jēgu un meklēja atbildi uz jautājumu, kā saglabāt dzīvu cerību.

Māsa Marija Glorija Riva vada meditāciju (ANSA)

Klostermāsa, kas jau desmit gadus dzīvo Sanmarīno Republikā – vienā no vismazākajām valstīm, kuras vērtība „globalizētajā pasaulē šodien ir ļoti liela”, uzsvēra, ka ir jācenšas būt miera un vienotības cilvēkiem. Piedzīvojot iekšējus konfliktus, mums jāskatās uz Euharistiju un jāmeklē Svētā Gara gaisma un palīdzība. “Visus gaida mūžība – gan ticīgos, gan neticīgos”, uzsvēra māsa Riva. Jubilejas dziļākā jēga – palīdzēt mums pievērst savas domas pēdējām lietām. Mūsu dzīve paiet ātri un mēs visi uzdodam jautājumus par savas dzīves jēgu. Šādi jautājumi var ienest dvēselē nemieru un izraisīt sajūtu, ka esam nepilnvērtīgi, taču tieši šādos brīžos parādās “tā mazā meitene no nekā, kuru Šarls Pegī sauc par cerību”. Māsa Riva noslēdza, ka “mūs glābs krusta skaistums”, jo cerība uzaust tur, kur dvēseli apūdeņo sāpju un nožēlas asaras, atverot to pazemībai un jaunas dzīves apvāršņiem.

Pēc pusstundu ilgās meditācijas pāvests no kādas jaunietes rokām saņēma Jubilejas krustu, lai ar to priekšgalā dotos procesijā uz baziliku. Aiz viņa gāja kardināli, bīskapi, priesteri un dažādu tautību laji, kuri strādā Vatikānā. Daudzi no viņiem bija atnākuši ar savām ģimenēm.

Pāvests saņem procesijas krustu (@Vatican Media)

Procesija ieradās Svētā Pētera laukumā, šķērsojot Protomartiri Romani laukumu un izejot cauri Zvanu arkai. No laukuma visi ar Svēto tēvu priekšgalā kāpa pa bazilikas kāpnēm un iegāja dievnamā pa Svētajā durvīm. Pēc tam bazilikā notika Euharistijas svinības, ko vadīja Leons XIV. Tajās piedalījās 5 tk. cilvēku.