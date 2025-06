Jauns pontifikāts, jauna pastmarku sērija

Vatikāna pasts ir paziņojis par pirmās pastmarku sērijas, kas veltīta pāvestam Leonam XIV, izdošanu. Šogad tiks izdotas arī Nikejas koncila 1700. gadadienai veltītas pastmarkas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvesta Leona XIV pontifikāta sākums ir iemūžināts četrās pastmarkās, kuru nominālā vērtība ir 1,25 eiro, 1,30 eiro, 2,45 eiro un 3,20 eiro. Tajās attēloti svarīgākie jaunā pāvesta kalpojuma mirkļi. Uz pastmarkas par 1,25 eiro attēlots Leons XIV, kurš sveic ticīgos no Svētā Pētera bazilikas balkona tūlīt pēc paziņojuma par ievēlēšanu. Savukārt uz pastmarkas par 2,45 eiro viņš ir attēlots brīdī, kad dod savu pirmo apustulisko svētību "Urbi et Orbi", bet uz pārējām divām (1,30 eiro un 3,20 eiro) ir attēloti mirkļi no 9. maijā Siksta kapelā svinētās Pro Ecclesia Svētās Mises. Pastmarku sērijai ir pievienots arī īpašs piemiņas zīmogs (annullo speciale) ar pāvesta Leona XIV attēlu, kad viņš uzrunā ticīgos pirms lūgšanas "Regina Coeli".

Vatikāna pasts izdos arī citus 2025. gadā plānotos izdevumus, tostarp pastmarkas, kas veltītas Nikejas koncila 1700. gadadienai, komponista Džovanni Pjerluidži da Palestrīna dzimšanas 500. gadadienai un svētās māsas Vinsentas Marijas kanonizācijas 50. gadadienai. Tiks izdotas arī pastmarku sērijas, kas veltītas "cerības lieciniekiem" un nacionālajiem arheoloģiskajiem atklājumiem.

Vatikāna pasts atgādina, ka visi jaunie izdevumi būs pieejami mazumtirdzniecībā un interneta filatēlijas un numismātikas veikalā www.cfn.va. Pastmarku aprite tiks pielāgota kolekcionāru interesei.