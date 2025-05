"Giro d'Italia" Vatikānā: sporta un ticības tikšanās

CYCLING-ITA-GIRO (AFP or licensors)

Pirmo reizi vēsturē viens no pasaules prestižākā velobrauciena "Giro d'Italia" posms vedīs caur Vatikāna teritoriju. Tas sāksies Vatikāna dārzos jūnija pirmajā svētdienā. Kultūras un izglītības dikastērija izdotajā paziņojumā lasām, ka 1. jūnija pēcpusdienā riteņbraucējus sveiks pāvests Leons XIV.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Izturība veicot garus un sarežģītus ceļa posmus, drosme mēģināt atrauties, godīgums, noteikumu ievērošana. Par šiem tikumiem, kas raksturo riteņbraucējus, pāvests Francisks runāja 2019. gada 9. marta tikšanās laikā ar Eiropas Riteņbraukšanas apvienības rīkotā kongresa dalībniekiem. Lai demonstrētu šīs vērtības, šogad "Giro d'Italia", vienas no nozīmīgākajām profesionālajām riteņbraukšanas sacensībām, vedīs cauri Vatikānam, un Romas noslēdzošais posms sāksies Vatikāna dārzos.

Grandiozā pasākuma prezentācija notika šī gada aprīļa beigās Kapitolija pilī Romā. "Pāvestam Franciskam vienmēr ir bijušas ciešas attiecības ar sporta pasauli, un šis bija viens no viņa pēdējiem lēmumiem - atvērt Vatikāna vārtus "Giro d'Italia", paskaidroja Kultūras un izglītības dikastērija sekretārs bīskaps Pols Taigs. Pēc viņa teiktā, "tas būs labs veids, kā pagodināt mūžībā aizgājušā pāvesta piemiņu". "Viņš vienmēr vēlējās veidot tikšanās kultūru. Šis ir veids, kā uzsvērt pamatvērtības, par kurām īpašā veidā liecina sports," sacīja bīskaps Taigs, vēršot uzmanību uz to, ka maršruts vedīs cauri tai Vatikāna daļai, kurā atrodas Dievmātes statuju un ikonu reprodukcijas no svētnīcām visā pasaulē. "Tā būs iespēja apbrīnot Vatikāna dārzu skaistumu, bet galvenokārt velobraucēji varēs pabraukt garām dažādu Marijas svētvietu attēliem, kas šajā gadījumā kļūs par īstu Marijas maršrutu, lai uzsvērtu tā garīgo dimensiju," viņš piebilda.

"Kad tika panākta vienošanās ar pāvestu Francisku," sacīja Romas mērs Roberto Gvaltieri, "šis pasākums tika pasludināts par lielisku tik populāra un ilgtspējīga sporta veida kā riteņbraukšana un Svētā Krēsla tikšanos. Pēc pāvesta Franciska aiziešanas mūžībā tā būs iespēja izrādīt dziļu cieņu šim neparastajam pāvestam ne tikai visas sporta pasaules vārdā, bet arī simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē, kas vēros šīs sacensības. Jubilejas gadā šīs saiknes stiprināšana starp sportu un Evaņģēlija vēsti ir brīnišķīga, un šis bezprecedenta maršruts būs svarīgs apliecinājums tam", uzsvēra Gvaltieri.