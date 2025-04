Vatikāns izdod «Sede vacante» periodam veltītas pastmarkas

Pāvestam Franciskam aizejot mūžībā, Vatikānā sākās Sede vacante periods. Tas noslēgsies brīdī, kad kardinālu ievēlētais jaunais pāvests apsēdīsies savā sēdeklī.

Silvija Krivteža - Vatikāns

28. aprīlī Vatikāna pasts prezentēja jaunu pastmarku sēriju, kas veltīta Sede vacante laikam. Informāciju par jaunu pastmarku izdošanu publicējis Svētā Krēsla telekomunikācijas un informācijas sistēmu birojs, kas pārrauga Vatikāna pastu. Pastmarkas varēs izmantot, lai apmaksātu pasta sūtījumus no Vatikāna.

Jaunajā sērijā ir četras pastmarkas nominālvērtībā: 1,25, 1,30, 2,45 un 3,20 eiro. Uz visām pastmarkām attēlota Apustuliskā pils, ko atbalsta eņģeļi un sakrustotas atslēgas, kas ir Svētā Krēsla autoritātes simbols. Uz katras pastmarkas ir uzraksti: "Sede vacante 2025", "Città del Vaticano" un atbilstošie nominālvērtības skaitļi.

No pirmdienas, 28. aprīļa, pastmarkas var iegādāties Vatikāna pasta nodaļā Svētā Pētera laukumā, bet no piektdienas, 2. maija, būs pieejams arī unikāls kolekcionāra buklets, kurā iekļautas četru nominālvērtību monētas, kā arī oficiālas piemiņas aploksnes un šim periodam īpaši izstrādāts pasta zīmogs. Šīs publikācijas neapšaubāmi piesaistīs to cilvēku uzmanību, kurus interesē Vatikāna valsts vēsture un kultūra.