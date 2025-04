"Vatican News" turpmāk varēs lasīt arī azeru valodā

No 2. aprīļa Vatikāna ziņu lapas “Vatican News” līdzšinējai 55 valodu saimei ir piepulcējusies vēl viena – azeru valoda. Kā stāsta apustuliskais prefekts Azerbaidžānā, slovāku tautības saleziāņu tēvs Vladimirs Fekete, tā ir iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt ticību un liecināt par patiesību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bīskaps atgādina par svētā Jāņa Pāvila II vizīti Azerbaidžānā 2002. gada 23. maijā, kad pāvests uzsvēra, ka nelielajai šīs zemes katoļu kopienai ir jābūt par sabiedrības raugu un dvēseli.

“Mūsdienu pasaules komunikācijas līdzekļi kļūst par aizvien spēcīgāku instrumentu, lai sludinātu patiesību un tādējādi atbalstītu cilvēces cerību un stiprinātu ticību ticīgajos,” saka bīskaps, kurš sadarbībā ar Svētā Krēsla Komunikācijas dikastēriju atbalstīja šo projektu. Viņš paskaidro, ka lielākā daļa Azerbaidžānas katoļu nerunā citās valodās un informāciju par universālās Baznīcas dzīvi tie gūst no avotiem, kuri ne vienmēr ir patiesi. Tāpēc ir uzsākta šī iniciatīva ar Vatikāna Radio un “Vatican News” starpniecību. Tēvs Fekete piebilst, ka līdz ar to visiem būs iespēja lasīt Svētā tēva vārdus un iepazīties ar svarīgākajiem universālās Baznīcas notikumiem savā valodā.

Apustuliskais prefekts pauž pārliecību, ka tas būs noderīgs instruments arī citu reliģiju ticīgajiem, kā arī neticīgajiem. Azeru valodā runā ne tikai Azerbaidžānā, bet arī visā pasaulē, kur dzīvo ap 30 miljoni šīs valodas lietotāju. Tēvs Fekete novēl šo projektu Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

Komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini atzīmē, ka “jebkuru audeklu veido nelieli, kopā savīti diegi. Tieši tā ir izveidota mūsu komunikācijas sistēma, kura kopš 2. aprīļa runā arī azeru valodā. “Katra valoda,” turpina Ruffini, “ir svarīga dzīvo akmeņu celtnē, ko ceļam katru dienu. Pievienot citām “Vatican News” valodām arī azeru valodu, nozīmē liecināt, ka Baznīcā nav lielu un nav mazu.”

Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornielli, uzņemot azeru valodu “Vatican News” saimē, atzīmē, ka tā būs ieguldījums ne tikai pāvesta mācības izplatīšanā, bet arī dialogā starp reliģijām: Pētera pēcteča miera vēsts pasaulē, ko satricinājuši kari un vardarbība, ir kā tilts pretim visiem tiem, kuri nepiekrīt aizvērtībai un naidam, bet cenšas meklēt tikšanās, citam cita iepazīšanas un brālīguma ceļus.”

Savs vārds sakāms arī Vatikāna Radio un “Vatican News” redakciju vicedirektoram Massimiliano Meniketi. Viņš atzīmē, ka azeru valodas klātbūtne Vatikāna medijos miljoniem cilvēku palīdzēs tiešā veidā uzzināt par pāvesta darbību, universālās Baznīcas dzīvi un Svētā Krēsla notikumiem. “Šajos gados,” viņš saka, “intensificējam sadarbības projektus ar vietējām Baznīcām, lai veicinātu savstarpējo saikni un atbalstu, uzsāktu informatīvos un evaņģelizācijas projektus visā pasaulē. Mūsu ideja ir vienot spējas un resursus, lai radītu nevis centralizētas sistēmas, bet tādas, kurās dalīties. Mūsu mērķis ir veicināt operatīvo kopības tīklu no vienas puses un atzinīgi novērtēt vietējo realitāšu kompetences un atbalstīt to attīstību, no otras. Mūsu sapnis ir platforma, kurā visas katoliskās realitātes ir saistītas savā starpā, lai vienotu spēkus un reālajā laikā dalītos ne tikai ar tekstiem, attēliem un audio, bet ar Baznīcas dzīvi visās pasaules vietās.”