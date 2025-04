Svētajā Misē atceras kardinālu Roberto Tuči

14. aprīļa rītā pāvesta Leona XIII vārdā nosauktajā ēkā Vatikānā notika Svētā Mise, kuras dalībnieki atcerējās pirms 10 gadiem mūžībā aizgājušo kardinālu, jezuītu tēvu Roberto Tuči. Savulaik viņš bija Vatikāna Radio ģenerāldirektors un pāvesta Jāņa Pāvila II ceļojumu organizators, vēl pirms tam vadīja jezuītu žurnālu “La Civilta’ Cattolica”. Roberto Tuči bija arī Vatikāna II koncila dalībnieks.

Ticiana Kampizi - Vatikāns

Kardinālu kolēģijas dekāns Džovanni Batista Re Svētās Mises homīlijā izcēla Roberto Tuči lielo cilvēcību, kalpojuma garu un atbildības izjūtu, neparasto komunicēšanās un dialoga prasmi. Dievkalpojumā piedalījās arī kardināli, kuri līdzdarbojās pāvesta ceļojumu organizēšanā, Emīls Pauls Tšerigs un Džeimss Maikls Hārvejs, kā arī Starpreliģiju Dialoga dikastērija prefekts, kurš ir arī pašreizējais pāvesta ceļojumu organizators, Džordžs Džeikobs Kovakads.

Uz atceres svinībām bija ieradušies arī Spoleto-Norčas diecēzes arhibīskaps Renato Bokardo un Alberto Gasbari kungs. Arī viņi bija iesaistīti pāvestu ceļojumu organizēšanā. Svētās Mises dalībnieku vidū bija arī ilggadējais pontifikālo liturģisko ceremoniju meistars, arhibīskaps Pjero Marini, bijušais Vatikāna Radio un Svētā Krēsla Preses dienesta vadītājs, tēvs Federiko Lombardi, kā arī pašreizējie atbildīgie par Vatikāna medijiem – Komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini un sekretārs, priesteris Lucio Ruizs.

Tēvs Federiko Lombardi Svētās Mises sākumā pastāstīja, ka viņa līdzbrālis jezuītu ordenī, laikā, kad vadīja Vatikāna Radio, dzīvoja namiņā, kas vēlāk kļuva pazīstams ar nosaukumu “Mater Ecclesiae”. Tas atrodas dažu soļu attālumā no jau minētās pāvesta Leona XIII ēkas, kur savulaik bija izvietojies Vatikāna Radio. Katru rītu viņš devās uz šo ēku, lai tās kapelā pulksten 7.30 minūtēs svinētu Svēto Misi latīņu valodā, kas tika pārradīta radio viļņos. Tieši tāpēc šis laiks un Leona XIII ēkas kapela tika izraudzīti par Roberto Tuči atceres dievkalpojuma laiku un vietu. No šejienes 1978. gada 29. septembrī jezuītu tēvs Tuči pirmais paziņoja par pāvesta Jāņa Pāvila I nāvi.

Kardināls Džovanni Batista Re homīlijā atgādināja par Roberto Tuči un Karola Vojtilas draudzību, kas aizsākās Vatikāna II koncila laikā. 1965. gadā viņi abi piedalījās komitejā Aričā, kas sastāvēja no šaura cilvēku loka, lai izstrādātu Pastorālās Konstitūcijas “Gaudium et spes” tekstu par Baznīcu mūsdienu pasaulē. No 1973. līdz 1985. gadam, laikā, kas pasaule bija sadalījusies divos blokos, Roberto Tuči, būdams Vatikāna Radio ģenerāldirektors, ar īpašu dedzību un atbildību rūpējās par programmu saturu. Tajā laikā Vatikāna Radio bija viens no visklausītākajiem radio pasaulē. Pārvarot speciāli radītus traucējumus, raidījumus no Vatikāna kāri tvēra arī tajā pasaules daļā, kas atradās aiz “dzelzs aizkara”. Kardināls Re Svētajā Misē izcēla ne tikai profesionālās jezuītu tēva Tuči spējas, bet arī viņa uzmanību pret cilvēkiem.

Strādādams Vatikāna Radio un būdams žurnālists, Roberto Tuči pavadīja pāvestu Jāni Pāvilu II viņa pirmajos apustuliskajos ceļojumos. Kopš 1982. līdz 2001. gadam viņš atbildēja par visiem organizatoriskajiem ceļojumu aspektiem. Pēc tam, kad pāvests izvēlējās vietas, uz kurām doties, jezuīts šo zemi apmeklēja vismaz divas reizes. “Viņam piemita īpašas prasmes noorganizēt Svētā tēva vizīti tā, lai tā izdotos vislabākajā veidā. Viņš prata atrisināt vissarežģītākās, reizēm pat visbīstamākās situācijas, kas radās, piemēram, sandinistu laikā Nikaragvā un dažās citās zemēs.

Kā novērtējuma un pateicības zīmi par kalpojumu Baznīcai, svētais Jānis Pāvils II 2001. gadā tēvu Roberto Tuči paaugstināja kardināla kārtā. Noslēdzot Svēto Misi, kas bija veltīta kardināla Tuči atcerei, tās dalībnieki devās uz Pija ēku – “Palazzo Pio”, kur atrodas Vatikāna Radio, kā arī “Vatican News”, “Osservatore Romano” un “Vatican Media” redakcijas. Šeit kardināla Roberto Tuči vārdā tika oficiāli nosaukta sanāksmju zāle un pie ieejas tajā piekārta viņa piemiņas plāksne.

Tekstu tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte