Kardināls Parolins: Jānis Pāvils II necentās izpatikt cilvēkiem, bet Dievam

«Šodien, līdzīgi kā tūkstošiem svētceļnieku, kas dodas uz Svētā Pētera baziliku, lai lūgtu Jāņa Pāvila II aizbildniecību pie altāra, kur atrodas viņa kaps, arī mēs atkārtojam: «Svētī mūs, Jāni Pāvil II! Svētī Baznīcu tās svētceļojumā, lai būtu cerības svētceļniece,» - Svētās Mises sprediķī teica Vatikāna valsts sekretārs. Trešdienas, 2. aprīļa pēcpusdienā Svētā Pētera bazilikā kardināls Pjetro Parolins vadīja dievkalpojumu, svinot Jāņa Pāvila II nāves 20. gadadienu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

«Viņa dzīve un darbība noritēja pilnīgā atklātībā Dieva acu priekšā. Tam, kurš apzinās, ka dzīvo Dieva acu priekšā, nav nekā slēpjama un nav jābaidās no cilvēku skatiena. Tas ir viens no svētā Jāņa Pāvila II ārkārtīgās drosmes un nelokāmības pamatiem, liecinot par ticību cilvēku priekšā,» - sacīja Vatikāna valsts sekretārs.

Kardināls, atsaucot atmiņā notikumus pirms 20 gadiem, norādīja uz «mīlestības un pateicības pilno ļaužu straumi, kas plūda uz Romu, lai atvadītos no sava lielā Gana un vienotos lūgšanā».

Dieva īpašā aizsardzība

«Mūsu svētais pāvests apzinājās, ka Dievs viņu ir aicinājis uz Romas bīskapa kalpojuma misiju, bet arī zināja, ka Dievs viņam palīdz un sargā īpašā veidā,» - sacīja Vatikāna valsts sekretārs. Kardināls Parolins citēja Jāņa Pāvila II vārdus no viņa Testamenta: «Dieva providence brīnumainā veidā mani ir izglābusi no nāves. Viņš, kas ir vienīgais dzīvības un nāves Kungs, pats man pagarināja šo dzīvi, it kā no jauna man to dāvāja. No šī brīža tā vēl vairāk pieder Viņam.»

Pāvests tūkstošgades mijā

Kardināls Parolins atgādināja arī Polijas primasa Stefana Višinska vārdus, kurš Vojtilam teica, ka «jaunā pāvesta uzdevums būs vadīt Baznīcu trešajā tūkstošgadē». «Tas viņam palīdzēja saprast lielo Baznīcas un vēstures lomu un misiju, kas viņam tika uzticēta un uz kuru viņš centās atbildēt «no visas sirds, no visas dvēseles un ar visiem spēkiem» sava pontifikāta divdesmit sešu gadu laikā, dodoties uz pasaules vistālākajiem nostūriem kā nenogurdināms svētceļnieks. Viņš devās «līdz pat zemes malām», lai Jēzus Evaņģēlija vēsti nestu visām tautām,» uzsvēra Vatikāna valsts sekretārs.

Lielā Jubileja 2000

Vatikāna valsts sekretārs uzsvēra, ka Jāņa Pāvila II pontifikātā īpašs brīdis bija 2000. gada Lielā jubileja. «Mēs labi atceramies, kā Lielās jubilejas notikums, uz kuru jau sen bija vērsts viņa skatiens, bija viņa dzīves kulminācija, gandrīz vai viņa misijas piepildījums,» sacīja kardināls Parolins. Savā dedzīgajā mīlestībā uz Jēzu Kristu viņš uzskatīja, ka Iemiesošanās noslēpums ir visas vēstures centrs, un vēlējās panākt, lai cilvēce no jauna atklātu savu nozīmi saistībā ar Kristus personu».

Viens no koncila tēviem

«Jānis Pāvils II ar pateicību un lepnumu atcerējās, ka viņš kā bīskaps bija piedalījies Vatikāna II koncilā "no pirmās līdz pēdējai dienai" (citāts no Testamenta), un bija pārliecināts, ka "jaunajām paaudzēm vēl ilgi būs dota iespēja izmantot šīs garīgās bagātības". Karolam Vojtilam koncils bija kompass, kas ļāva orientēties vispārējā pastorālajā kalpošanā Baznīcas un visas cilvēces labā» - norādīja Vatikāna valsts sekretārs, piebilstot, ka Jānis Pāvils II «ar autoritāti un stingrību vērsās ne tikai pie katoļiem, bet arī pie tautām un pie varas esošajiem, lai viņi apzinātos savu atbildību un pienākumu aizstāvēt katras personas cieņu, taisnīgumu un mieru».

Miera pāvests

Kardināls Parolins izteica pateicību Jānim Pāvilam II par «nenogurstošo kalpošanu mieram, dedzīgajiem brīdinājumiem un diplomātiskajām iniciatīvām, cenšoties novērst karus. Un to darīja līdz pat savas dzīves nogalei, kad viņa fizisko spēku trauslums jau bija acīmredzams, lai gan daudzi viņa aicinājumi un brīdinājumi diemžēl palika neuzklausīti, kā tas mēdz notikt pat ar lieliem praviešiem,» piebilda sprediķotājs.

Liecība mainīgās pasaules priekšā

«Savas dzīves un ilgā pontifikāta laikā svētais Jānis Pāvils II ir redzējis, kā mainās daudzas lietas, īpaši dzīves pēdējo divdesmit gadu laikā. Taču svēto liecība paliek tikpat noturīga un dzīva kā Dieva uzticība, uz kuras tā balstās,» - teica kardināls Parolins. Viņš mudināja ticīgos vērsties pie svētajiem «kā pie aizbildņiem, lai saņemtu dievišķo žēlastību, kas mums šodien ir nepieciešama. Lai izlūgtu žēlastību Baznīcai tās ceļā, žēlastību visu cilvēku pestīšanai, žēlastību pastāvīgai miera atjaunošanai tautās un starp tautām».

Kardināla Racingera vēstījums

Kardināls Parolins atgādināja, ka Jāņa Pāvila II bēru ceremonijā kardināls Jozefs Racingers «uzticēja sava priekšģājēja dārgo dvēseli Dievmātei, kas viņu vadīja katru dienu un pēc tam ieveda sava Dēla mūžīgajā godībā. Un viņš arī izteica Dieva tautas pārliecību par mūžībā aizgājušā pāvesta svētumu, tieši vēršoties pie Tā, kas 'stāv Tēva nama logā', redz mūs un svētī mūs: «Jā, svētī mūs, Svētais tēvs!»

Svētī mūs, Jāni Pāvil II!

«Šodien arī mēs atkārtojam: "Svētī mūs, Jāni Pāvil II! Svētī šo Kunga Baznīcu tās svētceļojumā, lai būtu cerības svētceļniece. Svētī šo sašķelto un apjukušo cilvēci, lai tā atrastu savas cieņas un augstākā aicinājuma ceļu, lai tā iepazītu žēlsirdības, dievišķās mīlestības bagātības!» - uzrunas noslēgumā teica kardināls Parolins.

Svētā Mise Vatikāna bazilikā bija kulminācija svinībām par godu 20. gadadienai kopš Jāņa Pāvila II aiziešanas uz Tēva mājām. Dievkalpojumā piedalījās kardināli Staņislavs Rilko, Staņislavs Dzivišs, Polijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs, arhibīskaps Tadeušs Vojda, kā arī daudzi bīskapi, priesteri un konsekrētās personas. Klātesoši bija arī diplomātiskā korpusa pārstāvji, tostarp Polijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Adams Kviatkovskis, un Itālijas parlamentāriešu delegācija Ministru prezidentes Džordžas Meloni vadībā.