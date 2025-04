Māsa Frančeska: "Dievs viņu atsūtīja, lai mēs satiktos"

Svētdien, 6. aprīlī, kad pāvests Francisks daudziem par pārsteigumu ieradās Svētā Pētera laukumā, uz Romu bija atbraukusi kāda 94 gadus veca klauzūras māsa no Neapoles.

Salvatore Černucio - Vatikāns

“Lūdzu Dievu, lai varētu satikt pāvestu, taču tas likās neiespējami. Tomēr, Dievs viņu atsūtīja, lai mēs satiktos,” saka reliģiskā, kura 75 savas dzīves gadus ir pavadījusi klauzūrā. Māsai, kura cieši bija satvērusi viņa roku savējā, Bergoljo pajautāja: “bet jūs esat viena no tām Neapoles māsām?” Šis jautājums izskanēja, atceroties notikumu 2015. gadā Neapoles Doma baznīcā, kad viņu bija apjozušas vairākas klostermāsas.

Frančeska Batiloro Romā bija ieradusies kopā ar Neapoles svētceļnieku grupu, lai piedalītos Slimnieku un medicīnas darbinieku Jubilejā. Klosterī viņa iestājās 8 gadu vecumā, bet, apritot 17 gadiem, salika svētsolījumus. Tobrīd riskam bija pakļauta viņas dzīvība, jo jauniete cieta no zarnu aizsprostojuma. Šobrīd cienījamu vecumu sasniegušās sirmgalves dzīvesstāsts bija nopublicēts izdevumā “L’Osservatore di Strada”. Tieši žurnālisti sadarbībā ar Maltas Bruņinieku ordeni noorganizēja māsas svētceļojumu uz Vatikānu. Viņu pavadīja daži radinieki un draugi. Ratiņkrēslā, ciešot no kustību un redzes ierobežojumiem, māsa Frančeska, dzimtajā vārdā Rozarija, šķērsoja Svētā Pētera bazilikas Svētās durvis. Jāpiebilst, ka vārdu Frančeska viņa ir pieņēmusi, pateicoties svētajam Franciskam no Sales, kurš viņu esot izdziedinājis sapnī.

Nokļuvusi bazilikā, māsa, ievērojot savu trauslo stāvokli, palika tur lūdzoties, kamēr Svētā Pētera laukumā notika Svētā Mise ar apmēram 20 tūkstošiem dalībnieku. Brīdī, kad sirmgalve lūdzās apustuļa kapa priekšā, viņa pamanīja nākam vairāku vīru grupu, kuri bija tērpušies uzvalkā un kaklasaitē. Viņu vidū ratiņkrēslā pārvietojās pāvests. Savā pirmajā publiskajā iziešanā no Svētās Martas nama, pēc tam, kad ilgāku laiku bija pavadījis slimnīcā, Francisks vēlējās šķērsot Jubilejas gada Svētās durvis. Viņš jau bija nokļuvis bazilikā un virzoties uz izeju, apstājās pie dažiem dievlūdzējiem, kas bija nometušies ceļos centrālajā navā. Iespējams, pāvests nebija gaidījis, ka dievnamā tobrīd kāds atradīsies, tāpat kā māsa Frančeska nebija gaidījusi, ka patiešām satiks pāvestu. “Es biju lūgusi Dievu,” vēlāk, jau atceļā uz Neapoli, klostermāsa pastāstīja Vatikāna medijiem, kuri sazinājās ar viņu pa tālruni.

“Satikās divi cilvēki ratiņkrēslos. Cik skaisti, cik skaisti,” atkārto māsa. Viņa smaida, atceroties, ka bija cieši satvērusi pāvesta roku un emociju pārpildīta, aizmirsa to palaist vaļā. Tad Francisks, pagaidām ar vēl vārgo balsi, bet sev raksturīgo ironisko humora devu māsai pajautāja: “Bet jūs esat viena no tām Neapoles māsām?” Svētais tēvs atcerējās savu vizīti Neapoles Domā, kad klauzūras māsas viņu bija apjozušas tik cieši, ka klāt esošajam kardinālam Sepem neatlika nekas cits, kā saukt: “Māsas! Māsas!”

Frančeska Batiloro tobrīd gan neatradās māsu grupā, viņa bija Domā, bet tai neizdevās sasveicināties ar pāvestu. Toties, šobrīd cienījamo vecumu sasniegusī Frančeska vairāk kā vienreiz vien satika citu pāvestu, svēto Jāni Pāvilu II, kad viņš apmeklēja Galla Placidija klosteri Romā, kur Frančeska bija nosūtīta sniegt medmāsas pakalpojumus. Tomēr, nekad viņai nebija iespējams ap 10 minūtēm palikt ar pāvestu seju pret seju, kā tas bija nupat aizvadītajā svētdienā. “Patiešām, šis ir laiks, kad Dievs mani uzklausa pat mazās lietās,” paužot prieku saka māsa Frančeska Batiloro.

Pēc tam, ka klostermāsa Frančeska bija satikusi pāvestu Francisku, viņa Dievam uzticēja citu lūgšanu – lai Viņš ļauj tai nomirt, veicot kādu patiesas mīlestības žestu. “Gaidu savu galējo tikšanos ar Viņu. Vēlos aiziet ar Viņu, savu dzīvi esmu nodzīvojusi,” saka itāļu reliģiskā. Viņa par to pastāstīja arī pāvestam un apsolīja lūgties par viņa atveseļošanos. Tālruņa sarunā ar medijiem māsa atklāja: “Es viņam teicu: Jūsu Svētība, es daudz, daudz lūdzos, esmu novēlējusi savu dzīvi Jēzum, lai jūs izveseļotos un es, savukārt, ietu… Viņš pasmaidīja un es atgriežos mājās laimīga. Es vēlējos tieši šādu tikšanos… Ļoti, ļoti.”

Tekstu tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte