Pāvests: cerības vēstneši pret cilvēku tirdzniecību, kas grauj cieņu

7. februārī, svētās Džuzepīnas Bahitas liturģiskās piemiņas dienas priekšvakarā, pāvests izplatīja vēstījumu XI Pasaules dienai pret cilvēku tirdzniecību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jubilejas gadā Francisks aicina uz kopīgu cīņu pret šo briesmīgo parādību, kas apdraud miljoniem cilvēku, īpaši sievietes, bērnus, migrantus un bēgļus. Mūsdienu verdzība izpaužas dažādos veidos - no orgānu tirdzniecības līdz nepilngadīgo seksuālai izmantošanai, no piespiedu darba līdz narkotiku un ieroču tirdzniecībai. Saskaroties ar šādiem masveida noziegumiem, kas šķietami spēj atņemt mums cerību, Kristus ir spēka un iedvesmas avots. Kungs palīdz mums pretoties izmisumam un no jauna iedegt cerības gaismu.

Svētais tēvs uzsver, ka jauniešiem visā pasaulē ir īpaši svarīga loma šajos centienos. Ar savu piemēru viņi parāda, cik svarīgi ir kļūt par "cerības vēstnešiem", un viņi ar neatlaidību un mīlestību darbojas, lai palīdzētu cilvēku tirdzniecības upuriem un tiem, kam ir izdevies atrast brīvību. Pēc Romas bīskapa vārdiem, nevajadzētu pierast pie netaisnības, domājot, ka to izskaust nav iespējams. Gluži pretēji, Svētais Gars dod drosmi un spēku efektīviem centieniem apkarot ekonomiskās un noziedzīgās struktūras, kas gūst labumu no cilvēku ekspluatācijas.

Pāvests uzsver, ka cilvēku tirdzniecība ir sarežģīta un mainīga parādība, kas sakņojas karos, konfliktos, katastrofās un klimata pārmaiņās. Tādēļ cīņai pret šo postu ir nepieciešama globāla reakcija un kopīgi centieni visos sabiedrības līmeņos. Svētais tēvs aicina valdības un starptautiskās organizācijas apvienoties, lai aizstāvētu cilvēka cieņu un "radītu apstākļus, lai cilvēku tirdzniecība un ekspluatācija tiktu aizliegta".

Vēstījuma noslēgumā pāvests Francisks izsaka pateicību visiem, kas cīnās pret cilvēku tirdzniecību, dod apustulisko svētību un mudina turpināt savu ceļu ar cerību Kungā, kurš vienmēr ir viņu pusē.