Pāvests: nav nekā dārgāka par bērna dzīvību

Pirmdienas, 3. februāra, rītā Svētais tēvs atklāja Vatikānā notiekošo Starptautisko sanāksmi par bērnu tiesībām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pāvests vērsa uzmanību uz steidzamo nepieciešamību rūpēties par bērniem un jauniešiem visā pasaulē, kuriem, lai gan viņi ir sabiedrības cerība, "grūti saskatīt cerību". Francisks norādīja uz visjaunāko ekspluatāciju un ciešanām un aicināja apvienot spēkus pret "bērnības noliegšanu" miljoniem bērnu, kas cieš no kariem, sociālās nevienlīdzības un pieaugušo neveselīgām ambīcijām.

Apustuļa Pētera pēctecis nosauca par nepieņemamu to, ka bombardēšanas rezultātā mirst bērni, "upurēti varas un ideoloģiju elkiem". Dažkārt bērni paši ir spiesti ņemt rokās ieročus, un valstīs, kur nav karu, bērni kļūst par noziedznieku vardarbības upuriem. "Arī attīstīto valstu pārspīlētais individuālisms kaitīgi ietekmē bērnus," viņš piebilda, norādot, ka bērni nereti kļūst par upuriem tiem, kam vajadzētu viņus aizsargāt, vai vecāku atkarību upuriem. Migrācijas krīzes laikā bērni iet bojā. "Tās ir dažādas situācijas, bet mēs uzdodam vienu un to pašu jautājumu: kā tas ir iespējams, ka bērna dzīve var beigties šādā veidā?" teica pāvests, uzsverot, ka tas ir nepieņemami un pret to ir jācīnās.

"Mēs šodien esam šeit, lai pateiktu, ka nevēlamies, lai šāda situācija kļūtu par jaunu normu. Mēs nevaram pieņemt, ka cilvēki pie tā pierod. Noteikta dinamika plašsaziņas līdzekļos mēdz padarīt cilvēkus nejūtīgus, izraisot vispārēju mentalitātes nocietināšanos. Tā ir noslēgta mentalitāte. Mēs riskējam zaudēt to, kas cilvēka sirdī ir viscēlākais - līdzjūtību un žēlsirdību. Mēs esam dalījušies šajās bažās ar dažiem no jums, kas pārstāv reliģiskās kopienas," sacīja Svētais tēvs.

Bērni pāvestam pasniedza daudzus krāsainus zīmējumus un vēstījumus pasaules jaunāko iedzīvotāju vārdā, pateicoties par to, ka viņš uzklausa viņu jautājumus un uzticas bērniem, kas spēj mainīt pasauli. Tikšanās sākumā klātesošos uzrunāja tēvs Enzo Fortunato, Pontifikālās Pasaules bērnu dienas komitejas priekšsēdētājs: "Mēs visi pievienojamies jums, lai aizsargātu vissvarīgāko mīlestības, cerības un dzīvības avotu".

Sanāksmes par bērnu tiesībām dalībnieki

Prezentējot šo notikumu, tika atgādināts, ka katru dienu pasaulē no novēršamiem cēloņiem mirst 14 000 bērnu. Pasākuma moto ir "Mīlēsim un aizsargāsim bērnus". Organizatori uzsver, ka tikšanās mērķis ir ilustrēt problēmas un piedāvāt risinājumus šai "trauslajai dinamikai" - bērniem, kuri pārāk bieži ir spiesti dzīvot tādu dzīvi, kas ir tālu no bezrūpības un "bez cerības gaismas".

Pēc Pasaules bērnu dienas, kas pagājušajā gadā tika atzīmēta Romas Olimpiskajā stadionā, šis ir vēl viens solis, ar kuru pāvests Francisks apliecina nepieciešamību interesēties par problēmām, kas skar pašus mazākos. Svētā Egīdija kopienas pārstāvis, kas ir sanāksmes līdzorganizators, uzsvēra, ka pārāk daudz bērnu joprojām mirst kara, vardarbības, ekspluatācijas un smaga darba dēļ. Vēl joprojām milzīgs izaicinājums ir tas, ka miljoniem bērnu visā pasaulē nav pieejama medicīniskā aprūpe, izglītība, veselīga pārtika un tīrs ūdens.

Paziņojot par sanāksmi, pāvests Francisks sacīja, ka "tā būs iespēja rast jaunus veidus, kā palīdzēt un nodrošināt aizsardzību miljoniem bērnu, kuriem joprojām ir liegtas viņu tiesības, kuri dzīvo sliktos apstākļos, tiek ekspluatēti un ļaunprātīgi izmantoti, kā arī cieš no karu dramatiskajām sekām". Sanāksmes laikā paredzētas astoņas paneļdiskusijas. Pasākumu atklāja un noslēgs pāvests Francisks.

Starptautiskajā sanāksmē piedalās Jordānijas karaliene Ranja, Kairas Al-Azharas Universitātes lielais imams Ahmeds el-Tajibs, bijušais Itālijas premjerministrs un Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi, Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs, Interpola vadītājs Ahmeds Nasers al-Raisi, FAO galvenais ekonomists Massimo Torero, bijusī Indonēzijas prezidente Megavati Sukarnoputri, Nobela miera prēmijas laureāts Kailašs Satiarti, Pasaules pārtikas programmas pārstāvis Arifs Husains un daudzi citi.