Pāvests satiek bērnus, kuri cietuši Krievijas uzbrukumos

Pēdējo dienu laikā pāvests Francisks divas reizes ir ticies ar karā cietušajiem ukraiņu bērniem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

5. februārī pirms vispārējās audiences Vatikānā Svētais tēvs tikās ar septiņām meitenēm vecumā no 6 līdz 19 gadiem, kuras ieradās no Harkovas kopā ar itāļu apvienības "Dzīvā atmiņa" pārstāvjiem. Viena no meitenēm, 18 gadus vecā Veronika, pāvestam uzdāvināja lupatu lelli vārdā Viļna, kurā iešūts artilērijas šāviņa atlūzas gabals, kas meitenei trāpīja gandrīz sirdī. Veronika brīnumainā kārtā izdzīvoja, pateicoties Milānas priestera Gņjoki fonda ārstu sniegtajai palīdzībai, kur viņa tika pārvesta 2024. gada augustā pēc vairākiem intensīvajā terapijā pavadītiem mēnešiem.

Uz tikšanos ar pāvestu meitenes ieradās tautas tērpā, nesot līdzi Ukrainas karogu. Neskatoties uz slikto pašsajūtu, Francisks parakstīja karogu un pēc tam sveicināja katru no meitenēm. Kā norāda apvienības "Dzīvā atmiņa" pārstāve Klaudija Konte, Svētā tēva žests "mudina mūs darīt vēl vairāk, uzņemoties atbildību par tiem, kas cieš". Apvienības mērķis ir palīdzēt bērniem pārvarēt kara traumas: "Ja mēs viņiem tagad nepalīdzēsim, viņi kļūs par naida, vardarbības pilniem pieaugušajiem, un viņi sāks jaunus karus," intervijā Vatikāna medijiem atzina apvienības "Dzīvā atmiņa" pārstāve.

Pāvests apskauj cietušo Romānu no UKrainas

Divas dienas iepriekš pāvests tikās ar 9 gadus veco Romānu Oleksivu no Vinnicas pilsētas. 2022. gada 14. jūlijā Krievijas spārnotās raķetes "Kalibr" uzbrukuma rezultātā viņš guva ceturtās pakāpes apdegumus. Romāns tika ievainots kopā ar māti, kura diemžēl neizdzīvoja. Zēns no Ukrainas tika pārvests uz Vāciju, kur viņam veiktas neskaitāmas ķirurģiskas iejaukšanās – trīs operācijas nedēļā, tostarp nekrotisku audu izņemšana, ādas transplantācija, kā arī bungādiņas nomaiņa. Romāns ieradās audiencē pie pāvesta Franciska "Alliance Unbroken Children" delegācijas sastāvā, kas oficiāli tika izveidota 2. februārī saistībā ar Vatikāna samitu par bērnu tiesībām.