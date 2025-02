Mūžībā aizgājis ilggadējs Vatikāna Radio darbinieks

1. februārī 76 gadu vecumā mūžībā ir devies Vatikāna Radio franču valodas raidījumu Āfrikai bijušais vadītājs, priesteris Jozefs Batoora Ballongs Ven Mevuda.

Stanislass Kambaši, SJ

34 gadus viņa balss skanēja radio ēterā, informējot klausītājus Melnajā kontinentā par pāvesta darbību, ziņām no Vatikāna un Baznīcas pasaulē. Togo dzimušais priesteris no 1986. līdz 2013. gadam bija atbildīgs par franču valodas Āfrikai raidījumu redakcijas darbu. 2021. gadā, apritot 60. gadskārtai, kopš Vatikāna Radio pastāv raidījumi Āfrikai, viņš norādīja, ka plašajā mediju panorāmā, kāda ir mūsdienās, ticamas, autentiskas un pārbaudāmas informācijas izplatīšana ir tas, kas Vatikāna Radio dara īpašu.

Atsevišķas Āfrikai paredzētās radio programmas šeit tika veidotas, sākot ar 1950. gadu. Taču, tikai 1961. gadā dažādas šī kontinenta zemes sāka saņemt regulāras ziņas no Vatikāna un vietējām Baznīcām. Ikdienas raidījumi sāka regulāri skanēt angļu, franču, portugāļu, arābu un svahili valodās. Vairākus gadus vēlāk pievienojās etiopiešu, eritrejiešu un vēl dažas citas afrikāņu valodas. Franču valodas raidījumi Āfrikai un Madagaskarai tika izveidoti pēc Vatikāna II koncila, atbildot uz Āfrikas bīskapu lūgumu, kuri vēlējās, lai programmas būtu paredzētas tieši vietējiem kontekstiem. Kā jau minētajā jubilejā paskaidroja priesteris Ballongs, programmu saturs tika pārveidots tā, lai “raidījumiem piešķirtu afrikāņu vaigu”. Tieši tāpēc viena no programmām tika nosaukta “Rendez-vous-avec-L’Afrique” – “Tikšanās ar Āfriku”.

Jezuītu tēvs Žans Pjērs Bodjoko no Kongo Demokrātiskās Republikas, kurš priesteri Ballongu nomainīja redakcijas vadītāja amatā, saka: “Šī “afrikāņu priekšgājēja” darbs Vatikāna mediju institūcijā “paliks iespiedies mūsu atmiņā”. “Viņš integrēja afrikāņu valodas – evondo, kikongo, kinjarvandu, kirundi, lingalu, malagasi, čilubu programmās, ko raida Vatikāna Radio,” turpina stāstīt tēvs Bodjoko. “Šis darbīgais vīrs atstāja nozīmīgu zīmi ar savu afrikāņa klātbūtni Vatikāna Radio. Es varēju turpināt viņa darbu, piešķirot atbilstošu telpu ziņām, kas nāca no vietējām Āfrikas Baznīcām,” atceroties aizgājēju, saka kongoliešu jezuīts, kurš franču valodas raidījumu Āfrikai redakciju vadīja no 2013. līdz 2021. gadam.

25 gadus plecu pie pleca kopā ar priesteri Ballongu strādāja žurnālists no Brazaviles Alberts Mianzoukouta. Šobrīd viņš ir “Semaine Africaine” – Kongo Republikas Bīskapu konferences žurnāla direktors. Ilggadējais priestera Ballonga līdzstrādnieks stāsta: “Afrikāņu vīrieši un sievietes ieradās Vatikāna Radio, lai kalpotu Dieva Vārda izplatīšanā uz mūsu vislielākā katoliskā radio viļņiem ar tēva Jozefa Ballonga apņēmīgo devumu priekšgalā. Viņš pārstāvēja mūsu kontinentu un mūsu Baznīcu ar sava profesionālā darba afrikānisko dabu”.