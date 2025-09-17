Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
Vispārējā audience Vispārējā audience  (ANSA)
Pāvests

Pāvests uzstājīgi aicina panākt mieru Gazā

"Visvarenā Kunga klātbūtnē, kurš teica: "Tev nebūs nokaut," un visas cilvēces priekšā, atgādinu, ka ikvienam cilvēkam ir neaizskarama cieņa, kas jārespektē un jāaizsargā," Svētais tēvs teica vispārējās audiences noslēgumā.

Vatican News

Pāvests atkārtoti aicināja uz pamieru, ķīlnieku atbrīvošanu, diplomātisku rīcību un starptautisko humanitāro tiesību pilnīgu ievērošanu. Tikšanās ar ticīgajiem Svētā Pētera laukumā noslēgumā Leons XIV pauda solidaritāti ar palestīniešu tautu Gazas joslā. Viņš norādīja, ka tās iedzīvotāji cilvēki dzīvo bailēs un nepieņemamos apstākļos; viņi atkal ir spiesti pamest savu zemi. Vienlaikus Romas bīskaps mudināja visus vienoties lūgšanā, "lai miera un taisnīguma rītausma pienāktu pēc iespējas ātrāk".

17 septembris 2025, 11:50

Pāvesta darbības programma
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā