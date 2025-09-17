Pāvests uzstājīgi aicina panākt mieru Gazā
"Visvarenā Kunga klātbūtnē, kurš teica: "Tev nebūs nokaut," un visas cilvēces priekšā, atgādinu, ka ikvienam cilvēkam ir neaizskarama cieņa, kas jārespektē un jāaizsargā," Svētais tēvs teica vispārējās audiences noslēgumā.
Vatican News
Pāvests atkārtoti aicināja uz pamieru, ķīlnieku atbrīvošanu, diplomātisku rīcību un starptautisko humanitāro tiesību pilnīgu ievērošanu. Tikšanās ar ticīgajiem Svētā Pētera laukumā noslēgumā Leons XIV pauda solidaritāti ar palestīniešu tautu Gazas joslā. Viņš norādīja, ka tās iedzīvotāji cilvēki dzīvo bailēs un nepieņemamos apstākļos; viņi atkal ir spiesti pamest savu zemi. Vienlaikus Romas bīskaps mudināja visus vienoties lūgšanā, "lai miera un taisnīguma rītausma pienāktu pēc iespējas ātrāk".
17 septembris 2025, 11:50