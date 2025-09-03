Pāvests pieprasa novērst humanitāro katastrofu Sudānā
Trešdienas vispārējās audiences noslēgumā pāvests pievērsās dramatiskajai situācijai Sudānā, kuras iedzīvotāji cieš humanitārās krīzes sekas, ko vēl vairāk saasina postošais zemes nogruvums Marras kalnos. Pāvests Leons XIV aicināja starptautisko sabiedrību veikt konkrētus soļus, lai atjaunotu šīs tautas cieņu, cerību un mieru.
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētais tēvs norādīja uz daudzām traģēdijām, kas skārušas Sudānu, tostarp notiekošo pilsoņu karu, badu un holēras epidēmiju, kā arī nesen notikušo traģisko zemes nogruvumu, kurā gāja bojā vismaz 1000 cilvēku. Pāvests Leons XIV pauda savu garīgo tuvību ģimenēm, bērniem un pārvietotajām personām, un lūdzās par upuriem. Viņš nāca klajā ar stingru aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai, pieprasot izveidot humānās palīdzības koridorus. Pāvests uzsvēra arī steidzamo nepieciešamību uzsākt nopietnu un plašu dialogu, lai izbeigtu konfliktu un veicinātu mieru un izlīgumu Sudānā.
