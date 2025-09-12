Leons XIV: "Vienmēr nest sirdī Jēzus aicinājumu mīlēt citam citu!"
Inese Šteinerte - Vatikāns
12. septembrī notika audience ar pāvestu Leonu XIV, kurš atzīmēja, ka planēta ir konfliktu un šķelšanos iezīmēta. Tāpēc ir sarīkota šī sanāksme, lai teiktu “nē” karam un “jā” mieram un brālīgumam. “Kā mācīja pāvests Francisks, “karš nav īstais ceļš, pa kuru iziet no konfliktiem”,” atgādināja Leons XIV. Enciklikā “Evangelii gaudium” tiek aicināts konfliktu “pārdzīvot, atrisināt un pārvērst par saiknes posmu jaunā procesā” (227). Pašreizējais pāvests to nosauca par vissaprātīgāko ceļu, par to ceļu, pa kuru iet visstiprākie. “Jūsu klātbūtne liecina par šo saprātu, kas vieno kultūras un reliģijas. Tas ir klusais spēks, kas liek mums uzskatīt citam citu par brāļiem un māsām, neraugoties uz visām mūsu atšķirībām,” teica Leons XIV.
Bībele vēstī, ka jau pirmās brāļu attiecības – attiecības starp Kainu un Ābelu, bija konfliktuālas. Tomēr, pirmā slepkavība, tā, kuru paveica Kains, nedrīkst vest pie secinājuma, ka “vienmēr tā ir bijis”. Kaina vardarbību nedrīkst uzskatīt par “normālu”. Tieši pretēji, norma atbalsojas dievišķajā jautājumā, kas tiek uzdots vainīgajam: “Kur ir tavs brālis?” Pāvests norādīja, ka šajā jautājumā ir ietverts “mūsu paaicinājums, likums, taisnības kanons”. Dievs neatriebjas Kainam par Ābelu, bet uzdod viņam jautājumu, kas pavada visu vēstures gaitu.
Pāvests teica, ka šis jautājums šodien tiek uzdots visiem kā sākotnējais izlīgšanas princips. “Brāli, māsa, kur jūs esat?” “Kur jūs esat karu biznesā, kas salauž jauniešu dzīves, kuri tiek piespiesti ņemt rokās ieročus; kas ievaino neaizsargātus civiliedzīvotājus, bērnus, sievietes un vecus ļaudis; kas sagrauj pilsētas, laukus un veselas ekosistēmas, aiz sevis atstājot tikai gruvešus un sāpes?” “Brāli, māsa, kur jūs esat starp panicinātajiem migrantiem, starp ieslodzītajiem un atgrūstajiem, starp tiem, kuri meklē glābiņu un cerību, bet atrod vienaldzības mūrus?” Kur tu esi, brāli, kad nabadzīgie tiek vainoti savā nabadzībā, aizmirsti un atstumti pasaulē, kas vairāk ciena peļņu, nekā cilvēkus?”
Svētais tēvs norādīja, ka atbildēt uz šiem jautājumiem nedrīkst ar klusēšanu. “Atbilde esat jūs ar savu klātbūtni, savu darbu un drosmi. Atbilde ir cita dzīves virziena izvēle, izaugsmes un attīstības izvēle,” viņš teica.
“Atzīt, ka otrs ir brālis, vai māsa, nozīmē atbrīvoties no fiktīvas pārliecības, ka esam vienīgie bērni, kā arī no sabiedroto loģikas, kurus vieno tikai intereses... Lielās garīgās tradīcijas un kritiskas domas briedums liek iet tālāk par asins, vai etniskās piederības saiknēm, tālāk par tādām “brālībām”, kur tiek atzīts tikai sev līdzīgais un noliegts atšķirīgais.”
Pāvests paskaidroja, ka brālīgums ir visīstākais tuvības apzīmējums. Tas nozīmē atklāt otra cilvēka seju un nabadzīgā, bēgļa, kā arī pretinieka sejā atpazīt Noslēpumu – tiem, kuri tic, paša Dieva attēlu. Leons XIV aicināja tikšanās dalībniekus attīstīt jaunas sociālās tuvākmīlestības formas, veidot alianses starp zinībām un solidaritāti starp paaudzēm. Pētera pēctecis novēlēja, lai šīs formas būtu adresētas tautai un lai tajās tiktu iekļauti arī nabadzīgie, pie tam, nevis kā palīdzības saņēmēji, bet kā pilntiesīgi subjekti, kuriem pieder vārds lēmumu pieņemšanas procesā.
“Ir vajadzīga plaša “cilvēciska alianse”, kas balstās nevis uz varu, bet uz gādību; nevis uz peļņu, bet uz dāvanu; nevis uz aizdomām, bet uz uzticību,” teica pāvests. Viņš norādīja uz gādību, dāvanu un uzticību kā uz ekonomikas pilastriem, kas nenokauj, bet intensificē un paplašina dalību dzīves pilnībā.
Ar īpašu pateicību Leons XIV vērsās pie sanāksmes dalībnieku vidū klātesošajiem māksliniekiem, kuri, pateicoties saviem radošajiem talantiem, izplatīs šo vēsti pasaulē, kā arī pie Nobela prēmiju laureātiem, kuri ir piedalījušies 2023. gada Deklarācijas par Cilvēces brālīgumu redakcijā. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests aicināja klātesošos dažādu jomu pārstāvjus attīstīt brālīguma garīgumu ar kultūras, darba attiecību, diplomātijas palīdzību un vienmēr nest sirdī Jēzus aicinājumu mīlēt citam citu.