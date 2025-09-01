Leons XIV: Lai apklust ieroču dārdi Ukrainā!
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētais tēvs pauda dziļas skumjas par karu Ukrainā, kas "turpina sēt nāvi un iznīcību". Ar sāpēm sirdī viņš pieminēja nesen veikto Kijevas un citu pilsētu bombardēšanu, kas izdzēsa daudzu cilvēku dzīvības. Pāvests atkārtoti izteica savu garīgo tuvību Ukrainas tautai. "Ieroču balsi ir jāapklusina, bet brālības un taisnīguma balsij ir jātop dzirdamai!"
Pāvests aicināja visas atbildīgās personas atteikties no kara loģikas, lai ar starptautiskās sabiedrības atbalstu "uzsāktu dialoga un miera ceļu". Pēc viņa teiktā, ticīgie nedrīkst padoties vienaldzībai, bet gan jācenšas izrādīt līdzjūtību ar lūgšanām un konkrētiem žēlsirdības darbiem.
Leons XIV aicināja lūgties arī par traģiskās apšaudes upuriem, kas notika Svētās Mises laikā Minesotas štatā (ASV). Romas bīskapa lūgšana ietvēra "visus bērnus, kuri katru dienu mirst vai tiek ievainoti vardarbības rezultātā". Svētais tēvs lūdza, lai Kungs palīdz apturēt "lielo un mazo ieroču pandēmiju", kas ir pārņēmusi pasauli. Pāvests citēja vārdus no pravieša Isaja grāmatas: "Viņi pārkausēs savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem" (Is 2,4), uzsverot, ka šis pravietojums ir jāīsteno dzīvē.
Svētais tēvs ar skumjām pieminēja traģēdiju pie Mauritānijas krastiem, kur kuģa avārijā gāja bojā vairāk nekā piecdesmit migranti, kuri mēģināja nokļūt Kanāriju salās. Diemžēl šādas traģēdijas "atkārtojas katru dienu visā pasaulē", uzsvēra pāvests, aicinot īstenot dzīvē Pestītāja vārdus: "Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt" (Mt 25,35).
Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūgšanas par radītā aizsardzību diena. Šogad tās tēma: "Miera un cerības sēklas". Šodien šī diena, ko pirms desmit gadiem iedibināja pāvests Francisks kopā ar Konstantinopoles patriarhu Bartolomeju, ir kļuvusi svarīgāka un aktuālāka nekā jebkad agrāk. 1. septembrī iesākas ekoloģiska iniciatīva "Radītā laiks", kas ilgs līdz 4. oktobrim. Pāvests pieminēja svētā Franciska no Asīzes "Himnu radībai", kas sarakstīta pirms 800 gadiem, un aicināja ticīgos slavēt Dievu, cenšoties nesabojāt Viņa dāvanu, bet sargāt un rūpēties par kopējām mājām. Šī diena ir pamudinājums ne tikai pateikties Dievam par visu, ko Viņš ir radījis, bet arī lūgt piedošanu par dažādiem pārkāpumiem pret radību, tai skaitā, pret apkārtējo vidi un pašu cilvēku, kā arī labot savu uzvedību un mainīt savu dzīves veidu.