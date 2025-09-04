Leonam XIV tiek uzdāvināts Harley Davidson motocikls
Inese Šteinerte - Vatikāns
Arī paši dāvinātāji uz Romu bija atbraukuši uz saviem dzelzs rumakiem. Kā jau baikeriem pieņemts, tie bija tērpušies melnās ādas jakās, vairāki ataudzējuši garus matus un bārdu. Tas, ar ko šie vīri atšķiras citu baikeru vidū, ir viņu reliģiskās piederības zīmes – krucifiksi, sakrālie attēli, tajā skaitā tetovējumu veidā uz rokām un pleciem. Par šo piederību liecina arī motokluba nosaukums “Jesus bikers”. Klubs ir nodibināts pirms 11 gadiem Vācijas pilsētā Šāfhaimā. Tā biedri veic daudzus kilometrus tālus ceļus ar mērķi vākt ziedojumus trūcīgo cilvēku labā.
Arī motocikls, ko “Jēzus baikeri” uzdāvināja pāvestam, tiks izlikts izsolē, lai par savāktajiem līdzekļiem atbalstītu skolas celtniecību kādā Ihosī diecēzes ciematā Madagaskarā. Leons XIV iemēģināja dāvanu, uz mirkli apsēžoties motocikla sēdeklī, pēc tam viņš uzrakstīja uz tā savu autogrāfu un to pasvētīja.
“Svētā tēva svētība mums ir liela dāvana,” saka cisterciešu tēvs Karls Valners – Pontifikālo misionāro darbu Austrijas nodaļas vadītājs, kurai tiks uzticēts parūpēties par motocikla izsoli un iegūto līdzekļu nodošanu Baznīcai Madagaskarā. Reliģiskais piebilst, ka šis žests misionāriem dos spēku strādāt Āfrikas salas bērnu labā, kuri tā vietā, lai iemācītos lasīt un rakstīt, tiek izmantoti darbā filosilikātu raktuvēs. Iegūtie minerāli tiek pielietoti kosmētikas un krāsu ražošanas industrijās.