Pāvests Leons XVI tiekas ar Borgo Laudato si darbiniekiem, kuri veicina izlīguma kultūru
Lampedūza: Leons XIV aicina veidot "izlīguma kultūru"

Lampedūzas salas iedzīvotājiem adresētā vēstījumā pāvests Leons XIV aicina veidot "izlīguma kultūru", kas līdzsvarotu "bezspēcības globalizāciju". Vēstījums izdots saistībā ar projekta "Viesmīlības žesti" kandidatūras prezentēšanu iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vēstījumu Leons XIV sāk ar sveicienu Lampedūzā lietotā dialektā "O'scià!", kas nozīmē "elpa", atgādinot, ka tāds bija arī pāvesta Franciska sveiciens, kad viņš apmeklēja salu savā pirmajā apustuliskajā ceļojumā 2013. gadā.

Svētais tēvs, atsaucoties uz vārda "elpa" Bībeles nozīmi, kas tiek tulkots kā "gars", sirsnīgi pateicas Lampedūzas kopienai par viesmīlības garu, ko tā gadu desmitiem ir izrādījusi migrantiem.

"Mans "paldies", kas ir visas Baznīcas "paldies" par jūsu liecību, pagarina un atjauno pāvesta Franciska "paldies". "Paldies" biedrībām, institūcijām, brīvprātīgajiem, pašvaldību vadītājiem un varas iestāžu pārstāvjiem; "paldies" priesteriem, konsekrētajām personām, ārstiem, tiesībsargājošajām iestādēm un visiem, kuri bieži vien nemanāmi parādīja un parāda cilvēciskās sejas smaidu un rūpes par tiem, kas ir piedzīvojuši savu izmisīgo cerības ceļu," raksta Leons XIV.

Svētais tēvs atgādina, ka daudzi cilvēki, kuri mēģināja sasniegt Eiropu caur šiem vārtiem, ir apglabāti Lampedūzas salā, jo neizdzīvoja jūras ceļojumu. "Daudzi upuri - starp viņiem tik daudz māšu un tik daudz bērnu! - no mūsu jūras dzīlēm sauc ne tikai uz debesīm, bet arī uz mūsu sirdsapziņām. Daudzi migranti, mūsu brāļi un māsas, atdusas Lampedūzas zemē kā sēklas, no kurām izaugs jauna pasaule. Paldies Dievam, netrūkst tūkstošiem seju un vārdu, kuri šodien dzīvo labāk un nekad neaizmirsīs jūsu mīlestību. Daudzi no viņiem savukārt ir kļuvuši par taisnīguma un miera aktīvistiem, jo ​​labestība ir lipīga," atgādina pāvests.

"Jūs esat cilvēcības bastions, kuru cenšas graut kliedzošas pārliecības, atavistiskas bailes un netaisnīgi lēmumi. Nav taisnīguma bez līdzjūtības, nav leģitimitātes bez citu sāpju uzklausīšanas," uzsver pāvests un novēl, lai Lampedūzas salas iedzīvotāju viesmīlība nekad neizsīktu. Viņš arī mudina turpināt cīnīties pret vienaldzības globalizāciju, ko veikt aicināja arī pāvests Francisks.

"Tāpat kā pāvests Francisks pretojās vienaldzības globalizācijai ar satikšanās kultūru, arī es vēlos, lai mēs šodien sāktu strādāt kopā, lai pretotos bezspēcības globalizācijai ar izlīguma kultūru. Izlīgums ir īpašs satikšanās veids. Šodien mums ir jāsatiekas, jādziedē brūces, jāpiedod sev un citiem par ļaunumu, ko esam darījuši, un par ļaunumu, ko neesam darījuši, bet kura sekas ciešam," norādīja Leons XIV.

"Ļaunums tiek nodots no paaudzes paaudzē, no vienas kopienas uz otru. Bet arī labais tiek nodots un ir daudz spēcīgāks! Lai to praktizētu un laistu apgrozībā, mums jākļūst par izlīguma ekspertiem," uzsvēra pāvests, piebilstot, ka "nav ienaidnieku – ir tikai brāļi un māsas. Tā ir izlīguma kultūra. Mums ir nepieciešami izlīguma žesti un izlīguma politika."

Migrantu cerības ceļš
Migrantu cerības ceļš   (ANSA)
13 septembris 2025, 09:47

