Astanā norisinās kongress "Reliģiju dialogs: sinerģija nākotnei"
Inese Šteinerte - Vatikāns
““Sinerģija” savā dziļākajā būtībā nozīmē strādāt kopā gan citam ar citu, gan ar Dievu,” atzīmē pāvests. Strādāt harmoniski kopā nav tikai pragmatiska izvēle, bet realitātes dziļākās kārtības atspulgs. Tas iederas mūsu, kā vienas cilvēku ģimenes kopējās eksistences audeklā. Šī apziņa ļauj izpausties dziļākai solidaritātes jēgai – pārliecībai, ka esam atbildīgi cits par citu. Tātad, solidaritāte ir sinerģija darbībā, mūsu tuvākā kā sevis pašu mīlestības dzīvā izteiksme globālā mērogā.
Pāvests norāda, ka šāda sadarbība nenozīmē izdzēst atšķirības, bet drīzāk tas ir aicinājums pieņemt dažādību kā savstarpējas bagātināšanās avotu. Katoliskā Baznīca no savas puses atzīst un novērtē visu, kas ir “taisnīgs un svēts” citās reliģijās (Nostra Aetate, 2). Tā cenšas stiprināt autentisku sinerģiju, liekot katras tradīcijas labākās dāvanas uz tikšanās galda, kur katra reliģija dod savas unikālās gudrības un iejūtības ieguldījumu, kalpojot kopējam labumam.
“Šajā ziņā “sinerģija nākotnei” nav vis abstrakts lozungs, bet gan dzīva realitāte, kas jau ir nesusi augļus,” atgādina pāvests. Viņš piemin Svētā Jāņa Pāvila II sasaukto vēsturisko reliģisko līderu tikšanos Asīzē 1986. gadā, kas ir parādījusi, ka nevar būt miera starp nācijām bez miera starp reliģijām. Nesenā pagātnē Dokuments par Cilvēces brālīgumu, ko Abu Dabi parakstīja pāvests Francisks un Al Azharas imams Ahmads Al Taijebs, ir kalpojis par paraugu tam, kā reliģiskā sinerģija var tuvināt mieru un mierīgu sadzīvi globālā līmenī.
Leons XIV atgādina, ka tāds pats gars ir vadījis arī šo kongresu 2022. gadā, kad dažādu reliģiju līderi, ieskaitot pāvestu Francisku, sapulcējās, lai nosodītu vardarbību un ekstrēmismu, aicinātu rūpēties par bēgļiem un visus līderus pamudinātu kopā strādāt miera labā. Šīs augsta līmeņa apņemšanās atspoguļojas konkrētā rīcībā. Tad, kad notiek dabaskatastrofas, kad bēgļiem ir jāatstāj savas mājas, kad ģimenes cieš no galējas nabadzības un bada, reliģiskās kopienas bieži strādā kopā, lai nestu atvieglojumu un cerību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama.
“Nākotne, kādu to iedomājamies – miera, brālīguma un solidaritātes nākotne, prasa visu roku un siržu devumu,” vēstījumā pasaules un reliģiju līderu kongresa dalībniekiem raksta pāvests. Viņš norāda, kad tad, kad līderi atrodas kopā, lai sargātu sabiedrības visvājākos locekļus, kopā stāda kokus, rūpējoties par mūsu visu kopējo namu, vai paceļ vienotu balsi, aizsargājot cilvēka cieņu, viņi liecina par patiesību, ka ticība vieno vairāk nekā šķir. Tādējādi, sinerģija kļūst par spēcīgu cerības zīmi visai cilvēcei, atklājot, ka reliģija savā dziļākajā būtībā nav konflikta iemesls, bet gan dziedināšanas un izlīgšanas avots.
“Lūgsimies cits citam blakus, kalposim plecu pie pleca un runāsim vienā balsī visur, kur tiek apdraudēta cilvēka cieņa,” vēstījuma noslēgumā aicina Leons XIV. Viņš novēl, lai Visvarenais Dievs svētī pasaulīgo un reliģisko līderu pūliņus un nes bagātīgus augļus visu cilvēku labā.