Pāvests uzrunā organizāciju "Kolumba kavalieri"
Inese Šteinerte - Vatikāns
“Jūs esat sapulcējušies šajā Cerības Jubilejas gadā, kas iedrošina universālo Baznīcu un faktiski visu pasauli pārdomāt par šo būtisko tikumu, kuru pāvests Francisks ir aprakstījis kā “vēlmi un ilgas pēc labā, pat nezinot, ko nesīs rītdiena”,” teikts vēstījuma ievadā.
Leons XIV atzīmē, ka būdami katoļi, zinām, ka mūsu cerības avots ir Jēzus Kristus un ka Viņš katrā laikmetā ir aicinājis savus sekotājus visai pasaulei nest Lieldienu noslēpuma labo pestīšanas vēsti. Baznīca vienmēr ir aicināta būt par cerības zīmi caur Evaņģēlija sludināšanu gan ar vārdiem, gan darbiem. “Īpašā veidā šī Svētā gada laikā esam aicināti būt par taustāmām cerības zīmēm tiem mūsu brāļiem un māsām, kuri pārdzīvo visāda veida grūtības,” norāda pāvests.
Uzrunājot “Kolumba kavalierus”, Leons XIV atgādina, ka to labi apzinājās organizācijas dibinātājs, svētīgais Maikls Makgivnijs. Viņš redzēja katoļu imigrantu daudzās vajadzības un centās mazināt nabadzīgo ciešanas gan uzticīgi svinot sakramentus, gan sniedzot brālīgu palīdzību. Tieši šādu brālīgu palīdzību līdz pat šai dienai turpina sniegt “Kolumba kavalieri”.
Šī gada ģenerālsanāksmes temats bija “Cerības vēstneši”. Pāvests raksta, ka tas atgādina par aicinājumu būt par cerības zīmēm vietējām kopienām, draudzēm un ģimenēm. Tāpēc Svētais tēvs atzinīgi novērtē “kavalieru” centienus apvienot cilvēkus savās kopienās uz lūgšanām, formāciju un brālīgiem dalīšanās brīžiem, kā arī viņu karitatīvo veikumu visā pasaulē.
Īpaši augstu tiek novērtēts organizācijas kalpojums nabadzīgajām zemēm. Galvenokārt, tās ir rūpes par jaundzimušajiem, topošajām mātēm, dzīves pabērniem, kara skartajiem. Pāvests dod savu apustulisko svētību “Kolumba kavalieriem” un viņu turpmākajam darbam, un novēl viņus Jaunavas Marijas – Baznīcas Mātes un svētīgā Maikla Makgivnija debesīgajai aizbildniecībai.