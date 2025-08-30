Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
Tikšanās laikā Tikšanās laikā  (ANSA)
Pāvests

Pāvests tiekas ar evaņģelizācijas skolu "San Andrés" pārstāvjiem

29. augustā pāvests pieņēma audiencē Meksikā dibināto evaņģelizācijas skolu “San Andrés” pārstāvjus, kuri Kvebekas arhibīskapa, kardināla Žerāra Sipriena Lakruā vadībā no dažādām valstīm Romā ir ieradušies Jubilejas gada svētceļojumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Tā kā Baznīca šajā dienā atzīmē svētā Jāņa Kristītāja moceklības liturģiskās piemiņas dienu, Leons XIV norādīja, ka viņa personība var palīdzēt veikt pārdomas par evaņģelizētāju misiju šodienas Baznīcā un pasaulē. Svētais Jānis Kristītājs liecina par Jēzu. Katras evaņģelizācijas skolas uzdevums ir liecināt par tikšanos ar Dievu savā dzīvē. Tas ir arī Baznīcas un katra kristieša uzdevums – nodot citiem to, ko paši esam saņēmuši, lai visi kļūstam viens Kristū.

Svētceļojuma laikā pāvests aicināja īpašā veidā pārdomāt par svēto, piemēram, Jāņa Kristītāja, dzīvi. Viņi bija uzticīgi Kristus sekotāji, liecinot par Viņu vārdos un darbos. Romas bīskaps pateicās par evaņģelizācijas darbu, kas tiek veikts ar “San Andrés” skolu starpniecību, aicināja turpināt šo darbu ar atjaunotu cerību un novēlēja evaņģelizētājus Gvadalupes Dievmātes aizbildniecībai.

30 augusts 2025, 17:26

Pāvesta darbības programma
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā