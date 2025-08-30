Pāvests tiekas ar evaņģelizācijas skolu "San Andrés" pārstāvjiem
Inese Šteinerte - Vatikāns
Tā kā Baznīca šajā dienā atzīmē svētā Jāņa Kristītāja moceklības liturģiskās piemiņas dienu, Leons XIV norādīja, ka viņa personība var palīdzēt veikt pārdomas par evaņģelizētāju misiju šodienas Baznīcā un pasaulē. Svētais Jānis Kristītājs liecina par Jēzu. Katras evaņģelizācijas skolas uzdevums ir liecināt par tikšanos ar Dievu savā dzīvē. Tas ir arī Baznīcas un katra kristieša uzdevums – nodot citiem to, ko paši esam saņēmuši, lai visi kļūstam viens Kristū.
Svētceļojuma laikā pāvests aicināja īpašā veidā pārdomāt par svēto, piemēram, Jāņa Kristītāja, dzīvi. Viņi bija uzticīgi Kristus sekotāji, liecinot par Viņu vārdos un darbos. Romas bīskaps pateicās par evaņģelizācijas darbu, kas tiek veikts ar “San Andrés” skolu starpniecību, aicināja turpināt šo darbu ar atjaunotu cerību un novēlēja evaņģelizētājus Gvadalupes Dievmātes aizbildniecībai.