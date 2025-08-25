Meklēt

2021.08.25 Sinodes dalībnieki Torre Peličē 2021.08.25 Sinodes dalībnieki Torre Peličē 
Pāvests

Pāvests sveic Itālijas Metodistu un valdiešu Sinodes dalībniekus

No 23. līdz 27. augustam Pjemontes apgabala Torre Peličē notiek Itālijas Metodistu un valdiešu Sinode. Pāvesta vārdā vēstījumu tās dalībniekiem ir nosūtījis Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kardināls apliecina, ka Leons XIV sūta sirsnīgus un brālīgus sveicienus un lūdzas, lai visi kristieši varētu iet pilnīgas vienotības virzienā, lai liecinātu par Jēzu Kristu un Viņa Evaņģēliju, sadarbojoties kalpojumā cilvēcei, īpaši cilvēku cieņas aizsardzībā, taisnības un miera veicināšanā un kopīgi remdinot ciešanas, kas plosa visvājākos.

Itālijas Metodistu un valdiešu Sinode katru gadu pulcējas Valdiešu ielejās, kas atrodas Turīnas provincē Pjemontes apgabalā, kur izveidojušās un visvairāk sakoncentrējušās valdiešu kristīgās kopienas. Sinode tika atklāta ar dievkalpojumu. Tā laikā nākamie mācītāji, kuri ir pabeiguši mācības un nolikuši speciālu eksāmenu, salika solījumu kalpot Baznīcai. Pēc tam visi Sinodes dalībnieki veica roku uzlikšanas ritu uz viņu galvām.

Sinodes atklāšanas ceremonijā mācītājs Peters Čačo uzsvēra, ka šo kristīgo kopienu uzdevums ir “runāt par Dievu, par attiecībām ar Dievu un par to, ko tas nozīmē, kā arī runāt par to, ka Dievs ir aicinājis cilvēkus vadīt šīs kopienas nevis tāpēc, lai uzskatītu sevi pārākus par citiem, bet lai kalpotu un mīlētu savu tuvāko, aizstāvētu un atbalstītu vājākos.

25 augusts 2025, 15:37

