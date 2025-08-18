Pāvests: miera sarunās svarīgs ir visu tautu labums
Silvija Krivteža - Vatikāns
Uzrunājot aptuveni 2500 ticīgos, Romas bīskaps sacīja: "Dārgie brāļi un māsas, es dalos Pakistānas, Indijas un Nepālas tautu sāpēs, kuras cieš no spēcīgiem plūdiem. Es lūdzos par dabas katastrofas upuriem un viņu ģimenēm. Lūgsimies arī par to, lai centieni izbeigt karus un veicināt mieru vainagotos panākumiem; lai miera sarunās tautu kopējais labums vienmēr būtu pirmajā vietā".
Svētais tēvs norādīja, ka viņš saņem ziņas par dažādām kultūras izglītības un evaņģelizācijas iniciatīvām, kas tiek organizētas atpūtas vietās. Ir brīnišķīgi redzēt, kā aizrautība ar Evaņģēlija sludināšanu stimulē visu vecumu grupu un apvienību radošumu un centienus. Pāvests minēja jauniešu misiju, kas nesen notika Ričonē. Viņš pateicās tās organizatoriem un visiem dalībniekiem.
Pāvests apsveica arī asins donoru grupu, kuri ieradās ar velosipēdiem no Gavardo (Brescia), jauniešus no Kazarano un svētā Antonija franciskāņu māsas. Tikšanās noslēgumā viņš deva apustulisko svētību visiem, kuri šajās dienās dodas svētceļojumā uz Jaunavas Marijas svētnīcu Piekari, Polijā.