Pāvests Leons XIV apmeklē Mentorellas sanktuāriju
Silvija Krivteža - Vatikāns
Žēlastības Dievmātes sanktuārijs atrodas Gvadanjolo ciematā, Palestrīnas diecēzē, gleznainajā Mentorellas kalnā, aptuveni 50 km attālumā no Romas. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, pēc lūgšanas un svētnīcas apmeklējuma pāvests Leons XIV tikās ar poļu Redemptoristu kongregācijas brāļiem, kuri rūpējas par svētnīcu, un pēc tam atgriezās Kastelgandolfo.
Žēlastības Dievmātes svētnīca Mentorellā bija viena no pāvesta Jāņa Pāvila II iecienītākajām vietām. Tieši šeit viņš devās savā pirmajā ceļojumā ārpus Romas pēc ievēlēšanas par svētā Pētera pēcteci – sava pontifikāta 13. dienā, 1978. gada 28. oktobrī –, lai uzticētu savu kalpojumu Jaunavai Marijai. "Es ļoti vēlējos ierasties šeit, šajā vietā, lai dziedātu 'Magnificat', sekojot Marijas pēdās," - toreiz teica Jānis Pāvils II, atgādinot par lūgšanu kā svētā Pētera pēcteča pirmo uzdevumu.
Svētais Jānis Pāvils II sava pontifikāta laikā astoņas reizes atgriezās Mentorellā, lai gan tikai pirmā vizīte bija oficiāla. Līdz pat šai dienai Redemptoristu kongregācijas brāļi, kuri rūpējas par svētnīcu, ir saglabājuši mazo istabu, kur poļu pāvests atpūtās pēc pārgājieniem apkārtējos kalnos. "Šī ir vieta, kur cilvēks īpašā veidā atveras Dievam. Vieta, kur - tālu no visa, tomēr tuvu dabai - var konfidenciāli sarunāties ar pašu Dievu. Dziļi sirdī cilvēks jūt savu personīgo aicinājumu," viņš teica par Mentorellu.