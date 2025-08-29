Pāvests augustīniešiem: pasaules troksnī sadzirdēt tos, kam nav balss
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētā Augustīna medaļas pasniegšanas ceremonija notika 28. augustā, svētā Augustīna liturģiskās piemiņas dienā. Pāvests atgādināja, ka draudze Kastelgandolfo ir veltīta svētajam Tomam no Villanovas, augustīniešu mūkam un bīskapam, kuru sauc arī par "nabagu tēvu".
Video vēstījumā Leons XIV uzsvēra, ka svētā Augustīna dzīves ceļš "bija pilns ar grūtībām un kļūdām, līdzīgi kā mūsējais". Tomēr, pateicoties Dieva žēlastībai, savas mātes Monikas lūgšanām un ticīgo kopienas liecībai, viņš atklāja "ceļu uz mieru savai nemierīgajai sirdij". Pāvests norādīja, ka svētā Augustīna liecība aicina mūs atpazīt saņemtās dāvanas un izmantot tās "mīlestības kalpojumā Dievam un savam tuvākajam".
Romas bīskaps izcēla augustīniešu klātbūtni Filadelfijā, kur atrodas viena no vecākajām katoļu kopienām Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņš pieminēja tēvu Metjū Karra un Džona Rositera misionāro dedzību, rūpējoties par imigrantiem 18. gadsimta beigās. Tas pats gars, - viņš teica, aicina arī mūs turpināt mīlestības kalpojumu.
"Mīlēt savu tuvāko nozīmē raudzīties uz otru cilvēku ar Kristus acīm un no jauna atklāt savu kristīgo identitāti," uzsvēra pāvests. Citējot svētā Augustīna vārdus - "lai sirds nav ausīs, bet gan ausis sirdī", Leons XIV mudināja augustīniešus stiprināt klausīšanās garu. "Pirms mēs sākam runāt, mums ir jāieklausās," viņš teica, piebilstot, ka sinodālās Baznīcas aicinājums ir ieklausīties Svētajā Garā, vienam otrā un īpaši nabagu balsīs.
Svētais tēvs mudināja sava ordeņa brāļus "filtrēt" pasaules troksni un šķelšanos, lai spētu sadzirdēt Dieva mīlestības balsi, kas pati par sevi nes mieru. "Kad mēs dzirdam šo mierinošo balsi," - viņš teica, "mēs varam dalīties tajā ar pasauli, tiecoties pēc vienotības Viņā."
Uzrunas noslēgumā pāvests Leons XIV uzticēja augustīniešu ģimeni Labā Padoma Mātei, lūdzot, lai Dievs svētī, dāvā mieru nemierīgajām sirdīm un palīdz veidot mīlestības kopienu, vienotu garā un sirdī, kas vērsta uz Dievu.