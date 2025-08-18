Pāvests ietur pusdienas kopā ar Albano diecēzes nabadzīgajiem
Inese Šteinerte - Vatikāns
“Lauzt maizi kopā ar citiem ir žests, ar kādu savējie pazīst Jēzu,” paskaidroja Leons XIV, “tā ir Svētā Mise, taču, tas ir būt kopā arī pie galda, dalīties dāvanās, ko mums ir dāvājis Kungs.”
Svētais tēvs pateicās visiem, kuri bija parūpējušies par šīm pusdienām, tajā skaitā diecēzes “Caritas” organizācijai un Albano diecēzes bīskapam Vinčenco Vivam par viesmīlību un iespēju dalīties maltītē “šajā, tik skaistajā vietā, kas atgādina par dabas skaistumu un liek domāt arī, ka visskaistākā radība, kas ir radīta pēc Dieva attēla un līdzības, esam mēs visi un katrs no mums šajā ziņā atgādina par Dieva attēlu un par to, cik svarīgi ir vienmēr atcerēties, ka ikvienā cilvēkā ir tieši šī Dieva klātbūtne.” Pāvests klātesošajiem teica, ka būt kopā šajās pusdienās, nozīmē dzīvot kopā ar Dievu, šajā kopībā, šajā brālīgumā.
Svētais tēvs aicināja lūgt Kunga svētību par dāvanām, ko pusdienu dalībnieki saņems, par tiem, kuri ir strādājuši, lai tās pagatavotu, kā arī par visiem, kuri ir darījuši iespējamus šos skaistos svētkus.