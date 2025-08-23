Meklēt

2025.08.23 Leons XIV Vatikānā tiekas ar Čagosas bēgļu apvienības delegāciju 2025.08.23 Leons XIV Vatikānā tiekas ar Čagosas bēgļu apvienības delegāciju  (@Vatican Media)
Pāvests atzinīgi novērtē Čagosas salu atgriešanu Maurīcijai

23. augustā Leons XIV pieņēma Čagosas bēgļu apvienības delegāciju, kas ir panākusi, lai Lielbritānija atgrieztu Čagosas salas Maurīcijas Republikai. 2023. gadā savas vizītes laikā to darīt iedrošināja pāvests Francisks.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Leons XIV traktāta parakstīšanu par salu atgriešanu vērtē kā nozīmīgu soli un dalās ar čagosiešiem viņu priekā un cerībās. Viņš pateicas visām iesaistītajām pusēm, kas “atverot savu sirdi, ir sapratušas šīs tautas ciešanas un panākušas šo vienošanos.”

“Atgriešanās savā dzimtajā arhipelāgā ir iedrošinoša zīme, kurai piemīt simbolisks spēks starptautiskajā arēnā,” raksta pāvests. “Visas tautas, arī vismazākās un vājākās, ir jārespektē. Tiem, kam pieder vara, ir jārespektē šo tautu identitāte un tiesības, jo īpaši tiesības dzīvot savā zemē. Neviens nedrīkst tās piespiest emigrēt.”

Pāvests novēl, lai Maurīcijas autoritātes un starptautiskā kopiena dara visu, lai pēc 60 gadiem čagosieši atgrieztos vislabākajos iespējamajos apstākļos. “Tāpat, kā vienmēr pārbaudījumu brīžos, arī vietējā Baznīca dos savu ieguldījumu, jo īpaši garīgo,” apliecina pāvests. Viņš atzīmē, ka šie trimdas gadi ir nesuši daudzus ievainojumus, čagosieši ir iepazinuši nabadzību, nicinājumu un izstumšanu. Svētais tēvs novēl, lai labākas nākotnes perspektīvā Kungs dziedina viņu brūces un dāvā želastību piedot visiem, kuri šai tautai ir nodarījuši ļaunu.

