Pāvests atkal dosies uz Kastelgandolfo un Albano
Svētdien, 17. augustā, plkst. 9.30 pāvests Leons XIV vadīs dievkalpojumu Santa Maria della Rotonda baznīcā Albano, - informē Pontifikālā prefektūra.
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētajā Misē piedalīsies aptuveni 100 nabagi un Albano diecēzes Caritas darbinieki. Vēlāk Leons XIV ieradīsies Kastelgandolfo, kur kopā ar ticīgajiem skaitīs lūgšanu "Kunga eņģelis". Romas bīskaps pusdienos kopā ar nabagiem. Albano bīskaps Vinčenco Viva pastāstīja, ka Caritas darbinieki viņiem sniedz dažāda veida palīdzību. Pusdienas notiks pāvesta Franciska izveidotajā "Laudato Si'" dārzā.
"Tas būs viesmīlības, garīgās tuvības un uzmanības žests tiem cilvēkiem, kurus mēs nesam savās sirdīs un kuri, kā mums atgādina Baznīcas tēvi, ir kristīgās kopienas dārgums," sacīja bīskaps Vinčenco Viva. Šī būs Svētā tēva otrā vizīte Kastelgandolfo, kas ir pāvestu vasaras rezidence.
08 augusts 2025, 10:35