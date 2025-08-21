Pāvests sniedz atbildi ģimenes mātei, kurā iezagušās šaubas par ticību
Žurnāla “Svētā Pētera laukums” (“Piazza San Pietro”) jaunākajā numurā pāvests Leons XIV atbild uz kādas mātes, vārdā Laura, vēstuli, kurā viņa raksta par kārdinājumiem pret ticību. Svētais tēvs aicina viņu uzticēt sevi Jaunavai Marijai, lai spētu cīnīties ar jebkuru neskaidrību.
Inese Šteinerte - Vatikāns
Neraugoties uz to, ka ģimenē saņem mīlestību no vīra un trim meitām, kuras tiek audzinātas kristīgā garā, Laura nav pārliecināta, vai viņas ticība ir pietiekami stipra. Pāvests atbild: “Jūsu ticības entuziasms un uzticība savai sirdij ir svētība jums pašai un jūsu ģimenei. (…) Ja jūsu atbalsta punkts būs Marija, tad varēsiet stāties pretim katrai neskaidrībai. (…) Dalīties ar kristīgās mīlestības plāniem ir būtiski garīgā progresa ceļā un sadarbībā ar Dieva žēlastību un gribu.”
