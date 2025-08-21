Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
Dievmāte . (Autors: Filipo Lippi) Dievmāte . (Autors: Filipo Lippi) 
Pāvests

Pāvests sniedz atbildi ģimenes mātei, kurā iezagušās šaubas par ticību

Žurnāla “Svētā Pētera laukums” (“Piazza San Pietro”) jaunākajā numurā pāvests Leons XIV atbild uz kādas mātes, vārdā Laura, vēstuli, kurā viņa raksta par kārdinājumiem pret ticību. Svētais tēvs aicina viņu uzticēt sevi Jaunavai Marijai, lai spētu cīnīties ar jebkuru neskaidrību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Neraugoties uz to, ka ģimenē saņem mīlestību no vīra un trim meitām, kuras tiek audzinātas kristīgā garā, Laura nav pārliecināta, vai viņas ticība ir pietiekami stipra. Pāvests atbild: “Jūsu ticības entuziasms un uzticība savai sirdij ir svētība jums pašai un jūsu ģimenei. (…) Ja jūsu atbalsta punkts būs Marija, tad varēsiet stāties pretim katrai neskaidrībai. (…) Dalīties ar kristīgās mīlestības plāniem ir būtiski garīgā progresa ceļā un sadarbībā ar Dieva žēlastību un gribu.”

21 augusts 2025, 17:06

Pāvesta darbības programma
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā