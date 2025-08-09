Pāvestam uzdāvināta glezna "Svētais Augustīns un eņģelis"
Inese Šteinerte - Vatikāns
Muzeju direktore Barbara Jatta pēc audiences ar Svēto tēvu pastāstīja, ka tā ir bijusi pirmā tuvākā tikšanās ar Leonu XIV, kas izvērtusies par patiesiem svētkiem un par iespēju pastāstīt viņam par Vatikāna muzeju pētniecības un restaurācijas darbiem, par šīs mākslas krātuves misiju, kalpojot evaņģelizācijai un daloties skaistajā ar citiem. “Svētais tēvs šķita ļoti ieinteresēts, sapratu, ka glezna viņam ļoti iepatikās,” turpina Barbara Jatta. Gan svētā Augustīna, gan eņģeļa tēls šajā mākslas darbā ir aizgūti no Rafaela freskas “Euharistijas strīds”, jeb “Disputs”, ko slavenais Urbīno mākslinieks uzgleznoja 1509. gadā uz Signatūras istabas sienas iepretim monumentālajai “Atēnu skolai”.
Runājot par gleznu, kas uzdāvināta pāvestam, Vatikāna muzeju direktore pieļauj varbūtību, ka to uzgleznot ir pasūtījis kāds augustīniešu mūks. Glezna ir liela izmēra, pirms restaurēšanas tā bija diezgan sliktā stāvoklī. Vairākas nedēļas pie tās strādāja Vatikāna muzeju Gleznu un kokmateriālu laboratorijas darbiniece Laura Baldelli. “Kad Pontifikālā nama prefektūras reģents, tēvs Leonardo Sapjenca kopā ar XVII-XVIII gadsimta mākslas nodaļas darbinieci Alessandru Rodolfo izteica ideju izvēlēties kādu darbu par svēto Augustīnu, ko uzdāvināt pāvestam, mums tūlīt nāca prātā tieši šī glezna,” atceras Vatikāna muzeju direktore Barbara Jatta.