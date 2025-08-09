Leons XIV tikās ar trim cietumniekiem no Venēcijas
Inese Šteinerte - Vatikāns
Audiencē pie pāvesta viņus pavadīja cietuma direktors Enriko Farina, kapelāns Massimo Kadamuro, Venēcijas “Caritas” direktors Franko Sensini, episkopālais vikārs Fabricio Favaro, kā arī Venēcijas patriarhs Frančesko Moraļja. Viņš stāsta par iedrošinājumu, ko soda izcietēji saņēma no pāvesta, kā arī par dāvanām, ko tie vēlējās pasniegt Svētajam tēvam. Leons XIV saņēma svētceļojuma dienasgrāmatu un žurnālu, ko ieslodzītie publicē cietumā. Venēcijas diecēze, savukārt, uzdāvināja Murano stikla meistaru darinātos kausu un patenu Svētās Mises vajadzībām. Uz tiem reproducēts Nikopeijas Dievmātes attēls, kurš glabājas Venēcijas Svētā Marka bazilikā.
“Mūsu ieslodzītajiem draugiem ir jācenšas uzvarēt tā vēsture, kas viņus ir iezīmējusi, no kuras tiem ir jāatbrīvojas nevis nākotnē, kad tie izies no cietuma, bet sākot jau no cietumā pavadītajām dienām,” saka Venēcijas patriarhs.
Tikšanās laikā pāvests oficiālu uzrunu neteica, tā vietā viņš aprunājās ar katru no cietumniekiem. Patriarhs Moraļja Vatikāna medijiem liecināja, ka Svētais tēvs ir runājis par pestīšanu, par dzīves ceļu, kas attiecas uz cilvēku visā viņa veselumā un piebildis, ka šim Jubilejas gada svētceļojumam ir jāpaliek par stingru atbalsta punktu, kas palīdz raudzīties nākotnē, kuru veidot jau tagad, šajos gados, kuros jāpiepilda arī taisnības gājums sabiedrības priekšā.
Venēcijas cietuma direktors Enriko Farina tikšanos ar Svēto tēvu nosauc par intensīvu, autentisku, dziļi cilvēcisku notikumu. Viņš izceļ svētceļojuma “simbolisko mērķi” un “atdzimšanas ceļu”. Farinas kungs uzsvēra, ka cietumnieku svētceļojums nebija vis prēmija, bet gan ilgstoša un nopietna darba auglis.
Venēcijas diecēze pēdējos gados ir intensificējusi darbu cietumos, lai šie cilvēki, kuri savā dzīvē ir kļūdījušies, saņemtu palīdzību, kas nozīmētu tuvību un solidaritāti ne tikai vārdos, bet lai tā būtu konkrēta. Baznīca pilsētā uz ūdens un tās apkārtnē cenšas rast dzīvojamās vietas, iesaistot vietējo Caritas organizāciju. Venēcijas vēsturiskajā centrā jau ir iekārtota svētā Jāzepa vārdā nosaukta māja ar 8 maziem dzīvoklīšiem bijušajām cietumniecēm, kas tām kalpo par pagaidu mājvietu.
Svētā Marka bazilika un citas 40 baznīcas Venēcijā ir izrādījušas pretimnākšanu, nodrošinot regulāru kontraktu tiem likumpārkāpējiem, kuri atbilst likumā noteiktajiem rekvizītiem izciest alternatīva veida sodu. Tādējādi, tie var savienot cietumā pavadīto laiku ar darbu brīvībā.