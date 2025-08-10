Leons XIV: karš nav konflikta risinājuma veids
Silvija Krivteža - Vatikāns
«Dārgie brāļi un māsas, turpināsim lūgties par karu izbeigšanu. Hirosimas un Nagasaki bombardēšanas 80. gadadiena visā pasaulē ir aktualizējusi nepieciešamību noraidīt karu kā konfliktu risināšanas veidu un līdzekli. Lai tie, kas pieņem lēmumus, vienmēr patur prātā savu atbildību par sekām uz iedzīvotājiem. Lai viņi neignorē visneaizsargātāko vajadzības un vispārējo vēlmi pēc miera.
Šajā ziņā es apsveicu Armēniju un Azerbaidžānu, kuras ir parakstījušas Kopīgo miera deklarāciju. Es ceru, ka šis notikums veicinās stabilu un ilgstošu mieru Dienvidkaukāzā.
Tikmēr Haiti iedzīvotāju situācija kļūst arvien bezcerīgāka. Bieži tiek ziņots par slepkavībām, dažāda veida vardarbību, cilvēku tirdzniecību, piespiedu izsūtīšanām un personu nolaupīšanām. Es vēršos pie visiem, kas ir atbildīgi par ķīlnieku atbrīvošanu, un lūdzu starptautisko sabiedrību sniegt konkrētu atbalstu, lai radītu sociālos un institucionālos apstākļus, kas ļautu haitiešiem dzīvot mierā.
Sveicu jūs visus, Romas ticīgos un svētceļniekus no daudzām valstīm, īpaši no Vudstokas, Džordžijas štatā, Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī no Daunas un Konoras diecēzēm Īrijā. Sveicu arī "Operazione Mato Grosso" dalībniekus no dažādām Itālijas pilsētām, kā arī Stezzano, Medole un Villastellone draudžu grupas. Paldies visiem par klātbūtni un lūgšanām. Jauku svētdienu!»