Leons XIV izceļ 3 prioritātes Amazonijas bīskapu darbā
Inese Šteinerte - Vatikāns
Svētais tēvs norāda uz vienotības un sinodalitātes attīstību, lai palīdzētu bīskapiem un apustuliskajiem vikāriem viņu misijā. Leons XIV izceļ trīs savstarpēji saistītus pastorālā darba virzienus šajā reģionā. Tie ir Evaņģēlija sludināšana, taisnīga attieksme pret Amazonijā dzīvojošajām tautām un rūpes par radīto pasauli.
“Amazonijas iedzīvotājiem ir nepieciešams skaidri un ar lielu mīlestību sludināt Jēzu Kristu, kurā viss ir vienots. Mēs esam aicināti dāvāt viņiem svaigu un tīru Labās vēsts maizi un Euharistijas debesu barību. Tas ir vienīgais veids, kā būt patiesai Dieva tautai un Kristus miesai,” raksta pāvests.
Telegrammā tiek pieminēta skaidra liecība no Baznīcas vēstures, proti, tur, kur tiek sludināts Kristus vārds, netaisnību uzvar brālīgums. Pāvests citē apustuļa Pāvila vārdus par to, ka cilvēka izmantošana beidzas tad, kad cilvēki spēj pieņemt cits citu kā brāļi.
Ne mazāk svarīgs virziens ir kristīgā attieksme pret apkārtējo vidi. Svētais tēvs atgādina, ka Dievs cilvēkam uzticēja “namu”, par kuru ir jārūpējas ar saudzīgu attieksmi. Dabas bagātības nedrīkst bezatbildīgi iznīcināt, taču padarīt tās par pielūgsmes objektu arī nav pieļaujams. Cilvēkam tās ir dotas, lai caur tām slavētu Radītāju un censtos glābt dvēseli. Šajā kontekstā Leons XIV atsaucas uz svētā Ignācija no Lojolas “Garīgajiem vingrinājumiem”.
Telegrammas noslēgumā pāvests Amazonijas bīskapiem un viņiem uzticētajam ticīgo ganāmpulkam dod savu apustulisko svētību.