Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
2025.08.18 Amazonijas bīskapu tikšanās 2025.08.18 Amazonijas bīskapu tikšanās 
Pāvests

Leons XIV izceļ 3 prioritātes Amazonijas bīskapu darbā

No 17. līdz 20. augustam Bogotā, Kolumbijā, notika Amazonijas reģiona Bīskapu konferences sanāksme. Tās dalībniekus ar telegrammas starpniecību uzrunāja pāvests Leons XIV. Viņš pateicās bīskapiem par viņu centieniem, lai ticīgie varētu pilnā mērā dzīvot saskaņā ar Baznīcas bagātībām. Pāvests telegrammā atgādina par nesen notikušo Sinodi par Amazonijas tematiku, kurā tika izcelta klausīšanās nozīme un dalība Baznīcas dzīvē atbilstoši visiem paaicinājumiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētais tēvs norāda uz vienotības un sinodalitātes attīstību, lai palīdzētu bīskapiem un apustuliskajiem vikāriem viņu misijā. Leons XIV izceļ trīs savstarpēji saistītus pastorālā darba virzienus šajā reģionā. Tie ir Evaņģēlija sludināšana, taisnīga attieksme pret Amazonijā dzīvojošajām tautām un rūpes par radīto pasauli.

“Amazonijas iedzīvotājiem ir nepieciešams skaidri un ar lielu mīlestību sludināt Jēzu Kristu, kurā viss ir vienots. Mēs esam aicināti dāvāt viņiem svaigu un tīru Labās vēsts maizi un Euharistijas debesu barību. Tas ir vienīgais veids, kā būt patiesai Dieva tautai un Kristus miesai,” raksta pāvests.

Telegrammā tiek pieminēta skaidra liecība no Baznīcas vēstures, proti, tur, kur tiek sludināts Kristus vārds, netaisnību uzvar brālīgums. Pāvests citē apustuļa Pāvila vārdus par to, ka cilvēka izmantošana beidzas tad, kad cilvēki spēj pieņemt cits citu kā brāļi.

Ne mazāk svarīgs virziens ir kristīgā attieksme pret apkārtējo vidi. Svētais tēvs atgādina, ka Dievs cilvēkam uzticēja “namu”, par kuru ir jārūpējas ar saudzīgu attieksmi. Dabas bagātības nedrīkst bezatbildīgi iznīcināt, taču padarīt tās par pielūgsmes objektu arī nav pieļaujams. Cilvēkam tās ir dotas, lai caur tām slavētu Radītāju un censtos glābt dvēseli. Šajā kontekstā Leons XIV atsaucas uz svētā Ignācija no Lojolas “Garīgajiem vingrinājumiem”.

Telegrammas noslēgumā pāvests Amazonijas bīskapiem un viņiem uzticētajam ticīgo ganāmpulkam dod savu apustulisko svētību.

21 augusts 2025, 17:00

Pāvesta darbības programma
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā