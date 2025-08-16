Pāvests Leons XIV aicina nepieņemt konflikta un ieroču loģiku
Silvija Krivteža - Vatikāns
"Viņa, kā Māte, cieš no ļaunumiem, kas nomoka viņas bērnus, īpaši mazos un vājos. Gadsimtu gaitā viņa to ir daudzkārt apstiprinājusi ar saviem vēstījumiem un parādīšanos" uzsvēra Svētais tēvs, uzrunājot tūkstošiem svētceļnieku Brīvības laukumā Kastelgandolfo.
Atgādinot, ka dogma par Kristus Mātes Debesīs uzņemšanu tika pasludināta laikā, "kad vēl bija svaiga Otrā pasaules kara traģiskā pieredze", pāvests Leons XIV citēja Pija XII vārdus, kurš rakstīja: "Jācer, ka visi, kas pārdomā Marijas dzīves piemēru, arvien vairāk pārliecināsies par cilvēka dzīves vērtību". Pijs XII izteica cerību, ka vairs nekad nebūs "cilvēku dzīvību pazemošanas, uzsākot karus" (Apustuliskā konstitūcija Munificentissimus Deus).
Šie vārdi joprojām ir aktuāli, norādīja Romas bīskaps:
"Diemžēl arī šodien mēs jūtamies bezspēcīgi pret pasaulē pieaugošo vardarbību, kas kļūst arvien neiejūtīgāka pret jebkādu cilvēcības izpausmi. Tomēr mums nevajadzētu zaudēt cerību: Dievs ir lielāks par cilvēku grēkiem. Mēs nedrīkstam samierināties ar konflikta un ieroču loģikas dominēšanu. Kopā ar svēto Dievmāti Jaunavu Mariju mēs ticam, ka Kungs arī tagad palīdz saviem bērniem, atceroties savu žēlsirdību. Tikai tajā var atrast ceļu uz mieru".
Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica svētceļniekus no Itālijas un citām valstīm, kā arī studentus no Hondurasas, ģimeņu kustības locekļus, saderinātos un laulāto pārus.