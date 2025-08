Pāvests māksliniekiem: mūsu laimes un prieka avots ir Jēzus Kristus

Sestdien, 2. augustā, Jaunatnes jubilejas dalībnieki – vismaz pusmiljons jauniešu no visas pasaules – dodas uz Tor Vergata laukumu, Romas austrumdaļā, kur sestdienas vakarā un svētdien no rīta notiks šīs nedēļas galvenie pasākumi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lūgšanu vigīlija, kurā piedalīsies pāvests Leons XIV, sāksies plkst. 20.00, bet jau sākot ar pēcpusdienu skanēs jauniešu liecības, uzstāsies dažādi mūziķi un aktieri. Šīs tikšanās animatorus un mākslinieciskās programmas dalībniekus sestdienas rītā audiencē Vatikānā pieņēma pāvests.

„Paldies! Labdien visiem un paldies par daudzām lietām,” viņš sacīja. „Es gribēju ar jums šorīt satikties, teiksim, tādā ģimeniskā atmosfērā, zinot par skaisto, mākslu, mūziku, visiem jūsu talantiem, kurus jūs šajās dienās parādāt lielajai auditorijai Romā. Saka, ka ir sapulcējies vairāk nekā pusmiljons, varbūt pat miljons jauniešu no daudzām pasaules valstīm. Man tā ir privilēģija, svētība, ka varu piedalīties šajā misijā, šajā kalpošanā kā Romas bīskaps, kā Svētais Tēvs, īpaši redzot ticību, entuziasmu un prieku, kurā mēs dalāmies un kas izsaka to, kas ir mūsu sirdīs. Pāri visam tā ir vēlme atrast laimi, prieku, mīlestību; piedzīvot ticību, kā arī dalīties dāvanās, ko mums devis Kungs: tā var būt mūzika, deja un daudzas citas mākslas formas. Tanī visā jūs šopēcpusdien dalīsieties ar jauniešiem. Tā ir īsta dāvana mums visiem un visai Baznīcai. No sirds pateicos jums! Paldies jums par šo brīdi un lūdzu Dievu, lai Viņš jūs svētī un palīdz pavadīt jauniešus, kuri ļoti vēlas piedzīvot patiesu prieku, patiesu laimi, ko mēs visi atrodam Jēzū Kristū. Novēlu jums visu to labāko un liels paldies!”