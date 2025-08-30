Būt vienotiem ar Kristu un glabāt cerību par labāku pasauli!
Inese Šteinerte - Vatikāns
“Priecājos jūs pieņemt jūsu ticības ceļā,” teica Leons XIV, “atgriezieties pie saviem ikdienas pienākumiem stiprināti cerībā, lai strādātu taisnīgākas, cilvēcīgākas, brālīgākas pasaules labā, tādas, kas ir piesātināta ar Evaņģēlija vērtībām. Iepretim visāda veida strāvojumiem, kas ir rodami Rietumu sabiedrībās, mēs kā kristieši, nevaram iesākt neko labāku, kā vērsties pie Kristus un lūgt Viņa palīdzību savu pienākumu pildīšanā.” Pāvests piebilda, ka tāpēc, šis ticības svētceļojums ir ne tikai personīgā bagātināšanās, bet tam ir liela nozīme arī priekš cilvēkiem, kuriem šīs civilās autoritātes kalpo.
Svētais tēvs norādīja, ka pestīšana, ko Jēzus panāca caur savu nāvi un augšāmcelšanos, ietver visas cilvēka dzīves dimensijas, tādas, kā kultūra, ekonomika un darbs, laulība un ģimene, cilvēka cieņas un dzīvības respekts, veselības aprūpe, komunikācija, izglītība, politika. “Kristietību nevar reducēt uz vienkāršu privātu dievbijību,” teica pāvests, “jo tā ietver dzīvi sabiedrībā, tā ir piesātināta ar Dieva un tuvākā mīlestību, kas Kristū vairs nav ienaidnieks, bet brālis.”
Leons XIV atzīmēja, ka arī Marnes ielejā, no kurienes nāk politiķi, ir jāsaskaras ar tādiem sociālajiem jautājumiem, kā vardarbība dažos kvartālos, nedrošība, narkotikas, bezdarbs, sadzīvošanas problēmas... Lai tās risinātu, kristieti spēcīgu dara tuvākmīlestība, kas viņā mīt kopš Kristības. Kristība ir Dieva dāvana, tas ir spēks, kas spēj iedvesmot uz jaunu pieeju, kādā risināt mūsdienu pasaules problēmas un no iekšienes atjaunot struktūras, sociālās organizācijas, juridiskos nolikumus. Šajā perspektīvā žēlsirdība kļūst par sociālo un politisko žēlsirdību. Sociālā žēlsirdība liek mīlēt kopējo labumu un tiekties pēc visu cilvēku labuma. Lūk, kāpēc kristīgais politiķis ir labāk sagatavots stāties pretim pašreizējās pasaules izaicinājumiem, bez šaubām, tik lielā mērā, kādā viņš dzīvo un liecina par ticību, kas darbojas viņā.
Pēc vietējā bīskapa aicinājuma, kristīgajiem franču politiķiem pāvests deva dažus padomus. Pirmais – vienmēr vienoties ar Jēzu un par Viņu liecināt. “Nav politiķa no vienas puses un kristieša no otras,” teica Leons XIV, “bet ir tāds politiķis, kurš zem Dieva un savas sirdsapziņas skatiena, kristīgi dzīvo saskaņā ar saviem pienākumiem un savu atbildību.”
Svētais tēvs aicināja padziļināt Baznīcas, jo īpaši sociālo mācību, ko pasaulei mācīja Jēzus un likt to praksē, veicot savas funkcijas un izdodot likumus. Šīs mācības pamati ir saskaņā ar cilvēka dabu un dabisko likumu, kuru var atpazīt ne tikai kristieši, bet arī nekristieši un pat neticīgie. “Tāpēc nevajag baidīties to sludināt un pārliecinoši aizstāvēt,” iedrošināja Leons XIV. “Tā ir pestīšanas mācība, kuras mērķis ir katra cilvēka labums un mierīgas, harmoniskas, labklājīgas un izlīgušas sabiedrības veidošana.”
Pāvests apzinās, ka sabiedriski atbildīgu personu kristīgais devums nav viegls, jo īpaši dažās Rietumu sabiedrībās, kurās Kristus un Viņa Baznīca ir atstumti, ignorēti un dažreiz izsmieti. Arī dažas partijas izdara spiedienu, izdod direktīvas, jeb, pāvesta Franciska vārdiem runājot, veic “ideoloģisko kolonizāciju”, kurai tiek pakļauti politiķi. “Ir jābūt drosmei,” teica Leons XIV, “drosmei teikt “nē, nevaru”, kad uz spēles tiek likta taisnība. Arī šajā gadījumā tikai vienotība ar Jēzu – Krustā sisto Jēzu, piešķirs šo drosmi ciest Viņa vārdā.”
Pāvests pateicās franču politiķiem par vizīti un novēlēja glabāt cerību par labāku pasauli, glabāt pārliecību, ka esot vienotiem ar Kristu, viņu pūliņi nesīs augļus un atmaksāsies.