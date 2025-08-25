Leons XIV aicina lūgties par kara pārtraukšanu Ukrainā
Silvija Krivteža - Vatikāns
Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests teica: "Pagājušajā piektdienā, 22. augustā, mēs gavējām un lūdzāmies par saviem brāļiem un māsām, kas cieš no kara Ukrainā un citās pasaules zemēs. Šodien mēs pievienojamies tiem, kuri garīgās iniciatīvas "Pasaules lūgšanu diena par Ukrainu" ietvaros paceļ lūgšanas uz Debesīm par mieru savā valstī," sacīja Leons XIV.
Šīs iniciatīvas organizatori, kurus atbalsta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Ukrainas Baznīcu un reliģisko organizāciju padome, aicināja, lai šajā dienā visi ticīgie pasaulē nometas ceļos lūgšanā par taisnīgu un ilgstošu mieru, lai tiktu izbeigts karš un gaisma uzvarētu tumsu. Tā ir lūgšana par kristiešu aizsardzību okupētajās teritorijās un visiem tiem, kas kalpo, neskatoties uz vajāšanām; par gudrību un drosmi pasaules valstu vadītājiem cīņā pret agresoriem; par nolaupīto bērnu atgriešanu un ievainoto ģimeņu dziedināšanu, aizsardzību pret bombardēšanu un mierinājumu tiem, kas zaudējuši tuviniekus.
Leons XIV apliecināja savu garīgo tuvību arī Kabo Delgado iedzīvotājiem Mozambikā, kas ir kļuvuši par naida, nedrošības un vardarbības upuriem, kas turpina izraisīt nāves gadījumus un cilvēku pārvietošanu. "Aicinot neaizmirst mūsu brāļus un māsas, es mudinu lūgties par viņiem un izsaku cerību, ka to cilvēku centieni, kas ir atbildīgi par šo valsti, novedīs pie drošības un miera atjaunošanas šajā teritorijā," sacīja Leons XIV.
Pāvests apsveica svētceļniekus no daudzām valstīm, īpaši no Karagandas Kazahstānā un Budapeštas. Viņš sveica Pontifikālās Ziemeļamerikas koledžas kopienas locekļus, Beladžo, Karbonijas, Korlo, Valkavallinas un citu draudžu ticīgos. Svētais tēvs apsveica arī Rovato un Manerbio jauniešus, kuri veica svētceļojumu uz Romu ar velosipēdiem.