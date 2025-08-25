Meklēt

Pāvests: Kristus - mūsu ticības mēraukla

24. augusta pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos Romas bīskapa uzrunu un saņemtu viņa apustulisko svētību. Kāpēc pestīšanas vārti ir šauri? Šis jautājums bija pāvesta pārdomu pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" vadmotīvs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Mūsu ticība ir autentiska tad, kad tā aptver visu mūsu dzīvi, kad tā kļūst par mūsu izvēles kritēriju," - teica pāvests Leons XIV.

«Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu!

Šodienas Evaņģēlija fragmentā (Lk 13,22-30) atrodam "šauro vārtu" tēlu, ko Jēzus izmanto, atbildot kādam, kurš Viņam jautā, vai tikai nedaudzi tiks izpestīti. Jēzus saka: "Pūlieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo ​​daudzi, Es jums saku, gribēs ieiet, bet nevarēs" (24).

No pirmā acu uzmetiena šis tēls mūsos rada zināmu neizpratni: ja Dievs ir mīlestības un žēlsirdības Tēvs, kurš vienmēr gaida ar atplestām rokām, lai mūs uzņemtu, kāpēc Jēzus saka, ka pestīšanas vārti ir šauri? Viņa vārdi galvenokārt ir paredzēti tam, lai satricinātu to cilvēku augstprātību, kuri domā, ka jau ir izpestīti, kuri praktizē reliģiju un tāpēc ir apmierināti paši ar sevi. Patiesībā viņi tā arī nebija sapratuši, ka ar reliģisku darbību veikšanu nepietiek, ja šīs darbības nepārveido sirdi. Kungs nevēlas pielūgsmi, kas ir atrauta no dzīves, un Viņam nepatīk upuri un lūgšanas, ja tās nevedina uz mīlestības pilnu dzīvi savu brāļu un māsu labā, kā arī taisnīguma praktizēšanu. Tāpēc, kad viņi parādās Kunga priekšā, lielīdamies, ka ir ēduši un dzēruši kopā ar Viņu un klausījušies Viņa mācību, tie dzirdēs atbildi: "Es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no Manis visi, kas darāt netaisnību!" (27).

Brāļi un māsas, šodienas Evaņģēlija aicinājums ir skaists: kamēr mēs dažreiz tiesājam tos, kas ir tālu no ticības, Jēzus apstrīd pašu "ticīgo pārliecību". Būtībā Viņš mums saka, ka nepietiek tikai ar ticības apliecināšanu vārdos, ar ēšanu un dzeršanu kopā ar Viņu Euharistijas svinībās vai ar dziļu kristīgās mācības izpratni. Mūsu ticība ir autentiska tad, kad tā aptver visu mūsu dzīvi, kad tā kļūst par mūsu izvēles kritēriju, kad tā liek mums, sievietēm un vīriešiem, veltīties labajam un uzņemties riskus mīlestībā, tāpat kā Jēzus. Viņš neizvēlējās vieglo veiksmes un varas ceļu, bet, lai mūs glābtu, Viņš mūs mīlēja tik ļoti, ka izgāja cauri krusta "šaurajiem vārtiem". Viņš ir mūsu ticības mēraukla, Viņš ir vārti, caur kuriem mums jāiet, lai tiktu glābti (sal. 10,9), dzīvojot Viņa mīlestībā un ar savu dzīvi kļūstot par taisnīguma un miera cilvēkiem. Dažreiz tas nozīmē izdarīt grūtas un nepopulāras izvēles, cīnīties pret savu egoismu un upurēties citu labā, neatlaidīgi turpināt labo tur, kur šķiet, ka uzvar ļaunuma loģika, un tā tālāk. Bet, tiklīdz pārkāpsim šo slieksni, mēs atklāsim, ka dzīve mūsu priekšā atveras jaunā veidā, un no tā brīža mēs ieiesim Dieva plašajā sirdī un piedzīvosim mūžīgā mielasta prieku, ko Viņš mums ir sagatavojis.

Lūgsim Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai viņa mums palīdz drosmīgi iziet cauri Evaņģēlija "šaurajām durvīm", lai mēs ar prieku varētu atvērties Dieva Tēva mīlestības bezgalībai».

25 augusts 2025, 09:55

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kunga eņģelis

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,

un viņa ieņēma no Svētā Gara.

Esi sveicināta...

 

Redzi, es esmu Kunga kalpone,

lai man notiek pēc tava vārda!

Esi sveicināta...

 

Un Vārds ir tapis miesa,

un dzīvojis starp mums.

Esi sveicināta...

 

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

 

Lūgsimies!

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdī savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

 

Āmen.

 

Gods lai ir Tēvam… (3 reizes)

Mūžīgo mieru…

 

Pāvesta svētība

 

Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs lai ir ar tevi.

Lai Kunga Vārds ir slavēts.

No šī laika un mūžīgi.

Mūsu palīdzība ir Kunga Vārdā.

Kas ir radījis debesis un zemi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

Āmen.