22. augustā pāvests aicina lūgties par mieru pasaulē
Pāvests Leons XIV aicina visus labas gribas cilvēkus 22. augustā lūgties un gavēt par mieru Ukrainā, Tuvo Austrumu reģionā un visā pasaulē.
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētais tēvs atgādina, ka piektdien, 22. augustā, Baznīca svinēs Vissvētākās Jaunavas Marijas, Debess un zemes Karalienes, svētkus. Marija ir ticīgo Māte šeit, uz zemes, un mēs viņu saucam par Miera Karalieni.
"Kamēr mūsu planētu turpina postīt kari Ukrainā, Svētajā Zemē un daudzos citos pasaules reģionos, es aicinu visus ticīgos 22. augustā gavēt un lūgties, lai Kungs dāvā mums mieru un taisnīgumu un noslauka to cilvēku asaras, kuri cieš no notiekošajiem bruņotajiem konfliktiem," teica Romas bīskaps.
"Lai Marija, Miera Karaliene, aizlūdz par mums, lai tautas varētu atrast ceļu uz mieru!" – vispārējās audiences noslēgumā aicināja pāvests Leons XIV.
20 augusts 2025, 11:52